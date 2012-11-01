1 ноября как точка отсчёта

В истории российского сегмента сети «Интернет» эпохальным маяком на твердыне цифровой эры возвысилась… Стоп! Это всё как-то слишком официально… Лучше так: по традиции, в России на 1 ноября представители всех ветвей власти планируют разного рода шалости — водят хороводы вокруг законодательства, перепрыгивают через пылающий здравый смысл, а потом то реестр запрещённой информации введут, то VPN-ам обходить блокировки не дозволяют. И хотя в остальные дни российские власти озорничают не меньше, мы всё же остановимся на этой дате, поскольку она стала своеобразной точкой отсчёта интернет-цензуры в нашей стране. Итак…

Семь лет «чёрным спискам» Рунета

1 ноября 2012 года начал работу «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».

Он был введён федеральным законом №139-ФЗ от 28 июля 2012 года. Этот закон внёс в другие федеральные законы ряд положений, предполагающих фильтрацию интернет-сайтов по системе чёрного списка и блокировку запрещённых интернет-ресурсов. Ряд экспертов высказывал опасения, что данный закон может использоваться для цензуры Интернета, что в итоге, собственно, и произошло.

Сайт Единого реестра был запущен Роскомнадзором по адресу zapret-info.gov.ru. На данный момент этот ресурс недоступен, а реестр «переехал» на сайт непосредственно самого надзорного ведомства. С того момента реестр постоянно разрастался, как и законодательная база для блокировок.

Изначально под категорию запрещённой попадали материалы с детской порнографией, наркотиками, призывами к суициду, и тут же начались первые сбои, когда в бан стали «улетать» энциклопедические статьи (в том числе из Википедии), чёрный юмор (как правило, с сайта Lurkmore), социальные видеоролики и многое, многое другое, тем самым превращая деятельность уполномоченных органов в абсурд.

МВД углядело в статье «Медузы» положительное отношение к наркотикам.

Изданию пришлось закрыть для читателей из России доступ к материалу, чтоб не быть заблокированным полностью.

➡️ https://t.co/svyrdLIgbb pic.twitter.com/hGa3XGGWAD — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) August 19, 2019

Первыми право на блокировку получили три ведомства: Роскомнадзор (детская порнография), Роспотребнадзор (суицид) и ФСКН (наркотики). Со временем к ним добавились Генпрокуратура (398-ФЗ — закон «о политической цензуре»), Мосгорсуд («антипиратка», т.е. 187-ФЗ и 364-ФЗ), и в данный момент список цензоров дорос до десяти. В 2016 году на место ФСКН пришло МВД, затем государство решило ограничивать россиян от информации об азартных играх, дав возможность проявить свой блокировочный талант ФНС, ставшей рекордсменом среди всех ведомств по количеству заблокированных доменов и IP-адресов. Затем блокировочные полномочия получили Минцифры (156-ФЗ — «закон о зеркалах пиратских сайтов»), Росалкогольрегулирование (запрет дистанционной продажи алкоголя), и Росмолодёжь (472-ФЗ — о «колумбайн-блокировках»).

Как мы уже упоминали выше, долгое время абсолютным рекордсменом по блокировкам была ФНС, но Генпрокуратура, примерно начиная с момента погони за непокорными мессенджерами Zello и Telegram, резко прибавила усилий и, как мы видим на диаграмме, скоро сравняется с налоговиками:

.

Семь лет РосКомСвободе

Как ответ на запретительные меры российских властей, касающихся интернета, 1 ноября 2012 года был создан общественный проект «РосКомСвобода», целью которого была пропаганда идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли, информирования общества об ужесточении государственной политики в области Интернета и помощь неправомерно заблокированным ресурсам. Инициатором создания организации стала Пиратская партия России.

За это время вы провели ряд политических и законодательных акций против усиления интернет цензуры. В частности, в июле 2013 года РосКомСвобода инициировала петицию об отмене Антипиратского закона 187-ФЗ, которая в короткий срок набрала на портале Российской общественной инициативы (РОИ) необходимое для рассмотрение её экспертной рабочей группой федерального уровня 100 тысяч голосов.

Петиция против "антипиратского" закона, набравшая 100 тыс. подписей, обсуждается в Госдуме http://t.co/bgsmYN87mj #ЗаконПротивИнтернета — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) August 30, 2013

Несмотря на обсуждение петиции с участием руководителя РосКомСвободы Артёма Козлюка, правительственных экспертов и депутатов Госдумы, а также на возникший общественный резонанс, Антипиратский закон власти отменять не стали.

Стоит также вернуться к реестру запрещённых сайтов. Семь лет мы проводим мониторинг всех реестров запрещённых сайтов, которые росли из года в год, а также реестров организаторов распространения информации (ОРИ), и новостных агрегаторов. Нами также ведётся статистика, которую можно увидеть на специально созданной для этого странице. Какое-то время у Роскомнадзора существовал «реестр блогеров», мониторинг которого мы тоже проводили, пока он не был отменён федеральным законом №276-ФЗ. Свой скептицизм относительно необходимости создания Роскомнадзором такого реестра мы говорили с момента его появления.

На сайте roskomsvoboda.org мы ежедневно публикуем самые актуальные новости и аналитику, касающиеся свободы интернета, права на высказывание собственного мнения, информируем о законотворческой деятельности властей.

В апреле 2015 года представители РосКомСвободы выявили более 2000 комментариев ботов на портале regulation.gov.ru, которые накручивали голоса за закон Министерства Культуры о глобальной лицензии («налог на интернет»).

Мы регулярно запускаем общественные кампании и проекты, которые призваны усилить общественное влияние граждан России на текущую ситуацию с регрессивными и репрессивными законодательными воздействиями на взаимодействие пользователей Сети, их коммуникациями и свободному распространению информации в интернете, сохранению права на анонимность и шифрование, защиту личных данных. Среди таких наших инициатив можно выделить кампанию по реформе авторского права в цифровую эпоху «Время менять копирайт» , кампанию против вечных блокировок сайтов «Битва за Рунет», кампанию против онлайн-слежки в России «1984.Live», за легализацию криптовалют в России «Право на Bitcoin», запустили маркетплейс VPNLove.me.

РосКомСвобода была одним из инициаторов кампании #FreeBogatov, направленной на освобождение «узника Tor» — московского математика Дмитрия Богатова. Интересы Дмитрия в суде представлял глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян.

В конце 2017 года мы запустили общественную кампанию «Битва за Telegram». Вместе с более чем двумя десятками российских пользователей наши юристы обратились в суд против действий ФСБ, которая потребовала у мессенджера ключи шифрования, но по сути — расстравить в сервисе бреши, с помощью которых смогла бы осуществлять незаконную слежку. По нашему мнению, требование российских силовиков нарушает тайну переписки, лишает пользователей конфиденциальности, а также подвергает их опасности стать лёгкой мишенью кибермошенников. Пройдя все судебные инстанции в России, мы дошли до Страсбурга, и сейчас ждём от ЕСПЧ решения о коммуницировании наших жалоб.

В марте текущего года нами была инициирована кампания «Цифровая оборона интернета», направленная на цифровых прав и против текущего негативного тренда государственного регулирования интернета в России. Основной причиной этой кампании стало принятие закона о так называемом «суверенном Рунете», в котором просматривается желание не защитить, а изолировать российский сегмент интернета, введя тотальную цензуру.

Ещё одна кампания этого года — против распознавания лиц. Системы распознавания лиц являются технологиями двойного назначения и могут использоваться для давления на общество. По нашему мнению, массовое распознавание лиц должно быть запрещено до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность его использования для граждан. Юристами РосКомСвободы и Центра цифровых прав в Савёловский районный суд Москвы было подано административное исковое заявление об обжаловании действий органов власти по применению городской системы видеонаблюдения и технологии распознавания лиц.

Суд Москвы рассматривает иск о запрете распознавания лиц городской системой видеонаблюдения. Обработка биометрических данных граждан без их письменного согласия является нарушением закона о персональных данных, а также права на частную жизнь: https://t.co/CAg2DG7SN4 pic.twitter.com/m4M2AVZcUT — Habr (@habr_com) October 7, 2019

РосКомСвобода следит за деятельностью прокуратур, не раз замеченных в незаконном ограничения доступа к самым разным сайтам — в частности, рассказывающим о способах обхода блокировок и анонимайзерам. Наши юристы пытаются в суде доказать незаконность блокировки одной из страниц нашего сайта, где пользователям показан весь инструментарий, помогающий восстановить доступ к информации, в т.ч. незаконно блокируемой, и наша победа, в которую мы верим, может стать прецедентом для отмены множества других ограничений, которыми так рьяно сейчас пользуются прокуратуры в регионах. Регулирующий деятельность сервисов, предоставляющих инструменты для проксирования и туннелирования, закон был принят только в 2017 году, однако прокуратуры, чаще всего — в регионах, гораздо раньше поняли всю прелесть никому не подотчётного блокирования таких сервисов целыми пакетами, и массово подавали иски в суды с требованием запретить сайты-анонимайзеры. Суды, как правило, такие иски удовлетворяли.

Вместе с нашими друзьями — правозащитниками из аналитического Центра «Сова», РосКомСвобода оспаривает сомнительное «право на забвение», которое в России приобрело еще более вычурные формы, позволяющие удалять из поисковой выдачи в т.ч. общественно значимую информацию.

В феврале 2018 года юристы РосКомСвободы добились отмены решения Октябрьского районного суда о запрете 40 биткоин-сайтов. Кроме этого, при рассмотрении дела в Верховном суде было вынесено решение, что владельцев сайтов обязаны приглашать на дела о блокировках. Позже по этому же делу нашими юристами было взыскано с прокуратуры 150 000 рублей в пользу владельца одного из биткоин-сайтов в счёт возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела.

В марте текущего года РосКомСвобода запустила общественный мониторинг сайта госзакупок, в июне — мониторинг преследования граждан за онлайн-публикации.

Напомним, что у нас действует горячая юридическая линия, если вы или ваши знакомые, родственники, друзья оказались под преследованием за действия, совершённые в Сети, жмите красную кнопку 🔴 "МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ" тут: https://t.co/Vdg2oOakmT — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) August 20, 2019

«Роскомсвобода» и КГИ запустили сайт с мониторингом судебного преследования граждан РФ за высказывания в интернете. Например, на сайте можно узнать, что больше всего дел за последние пару лет завели за «постинг и репостинг» во «ВКонтакте»https://t.co/CPtNtchbwr — TJ (@tjournal) June 19, 2019

.

Два года закону о принуждении поисковиков и VPN фильтровать трафик

1 ноября 2017 года в РФ вступил в силу закон 276-ФЗ, жёстко регулирующий деятельность VPN-сервисов, анонимайзеров и поисковиков в части предоставления пользователям свободного доступа к информации. Роскомнадзор осуществляет создание Реестра содержащего перечень ресурсов, доступ к которым ограничен, и его эксплуатацию анонимайзерами, сервисами VPN и операторами поисковых систем, а также утверждает порядок мероприятий по контролю за исполнением норм закона.

В случае выявления факта несоблюдения обязанностей, надзорным ведомством может быть принято решение об ограничении доступа к информационному ресурсу, принадлежащему владельцу анонимайзера и (или) VPN-сервиса.

С момента вступления в силу данного закона РКН не показывал особой активности в вопросе давления на вышеперечисленные сервисы, и оживился к концу прошлого-началу текущего года. Сначала надзорное ведомство оштрафовало Google за отказ подключаться к реестру запрещённой информации и фильтровать выдачу сайтов, затем решило, что американская компания ненадлежащим образом фильтрует поиск, и наложило на него ещё один штраф.

По ситуации РКН vs Google — комментирует для The Insider технический директор Роскомсвободы Станислав Шакиров:

«Для многих западных компаний исполнение требований Роскомнадзора является таким репутационным риском, на который они просто не пойдут» https://t.co/UV5PGVaFUb — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 8, 2019

В конце марта текущего года Роскомнадзор сообщил о направлении десяти VPN-сервисам требования о необходимости подключения к ФГИС, содержащей информацию о сайтах, доступ к которым должен быть заблокирован. Когда ультиматум надзорного ведомства уже истёк, стало известно, что большинство сервисов, которым было направлено письмо, отказались от сотрудничества с РКН, либо просто проигнорировали его. РосКомСвобода тогда собрала реакцию сервисов на требования надзорного ведомства:

TorGuard — отказ + убирают сервера из РФ.

VyprVPN — отказ.

OpenVPN — отказ.

NordVPN — отказ + убрали сервера из РФ.

VPN Unlimited — отказ.

IPVanish — отказ + убрали сервера из РФ.

Kaspersky Secure Connection — согласие.

Hide My Ass! — нет реакции.

Hola VPN — нет реакции.

ExpressVPN — нет реакции.

Роскомнадзор требует от VPN-сервисов соблюдать российское законодательство под угрозой блокировки. VPN ему отвечают, но не так, как хотелось бы ведомству. «Афиша Daily» собрала таймлайн из реакций VPN-сервисов на требования российских властей https://t.co/WnMI9B3UBd — Пиратская партия (@ru_pirateparty) June 18, 2019

Реакция тех VPN, которым Роскомнадзор уведомление не отправлял, но они заранее объявили о своей позиции:

ProtonVPN — отказ.

Private Internet Access — отказ.

TrustZone — отказ + убирают сервера из РФ.

Windscribe — отказ

Ivacy VPN — отказ

TgVPN — отказ, серверы в РФ принципиально не имеют.

В свою очередь, юристы РосКомСвободы помогали и помогают VPN-сервисам и анонимайзерам, представляя их интересы в суде:

— в деле сервиса TgVPN,

— HideMy.name.

Дело по VPN-сервису HideMyName прекращено: прокурор отказался от иска. Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян в обращает внимание на распространенную практику блокировок VPN-сервисов (и не только их) прокурорами по надуманным поводам https://t.co/lZVnbAzfLI — РосКомСвобода (@RuBlackListNET) July 8, 2019

.

«Почта России» уже год взимает таможенные платежи за интернет-посылки

Уполномоченным оператором, который получил право с 1 ноября 2018 года собирать перечисления таможенных платежей за физлиц в пользу Федеральной таможенной службы за трансграничные онлайн-покупки, стала «Почта России». Ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который наделяется правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физлиц в пользу ФТС. Это затронуло платежи за интернет-покупки на сумму более €1 тыс.

Если житель России покупает ноутбук за 1500 евро (113 000 рублей), то пошлину придется платить с суммы в 500 евро (38 000 рублей). При ее размере в 30% в бюджет РФ с данной покупки пойдет 150 евро (11 500 рублей). Начиная с 1 января 2019 года лимит беспошлинного ввоза снизится с нынешней 1000 евро до 500 евро, а затем, спустя еще один год, уже до 200 евро. В таком случае при прочих равных за ноутбук стоимостью 1500 евро отдать придется уже 390 евро (29 500 рублей).

Вопрос по оплате пошлин через оператора был инициирован Минфином и ФТС в связи с тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс стран ЕАЭС, который предписывает странам-участникам снижать беспошлинный порог до €500 в 2019 году и до €200 в 2020 году.

.

Антипиратский меморандум для поисковиков

Год назад в этот день крупнейшие медиахолдинги, онлайн-кинотеатры и продюсеры подписали с интернет-компаниями меморандум о борьбе с пиратством.

Самая важная его часть — добровольное обязательство Яндекса удалять ссылки на страницы с пиратским контентом из результатов выдачи по поисковым запросам пользователей. Ранее правообладатели настаивали, что борьба с пиратством малоэффективна до тех пор, пока пользователи легко находят нелегальные копии телепрограмм, фильмов и сериалов контента через поисковики. Яндекс на это отвечал, что действующее законодательство не обязывает поисковики блокировать ссылки на пиратский контент.

По мысли инициаторов, меморандум должен был стать временной мерой по борьбе с пиратством, пока не будут внесены соответствующие поправки в антипиратское законодательство. Но к моменту истечения (начало октября текущего года) так никаких поправок и не появилось, так что в данный момент интернет-команнии формально не обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент.

.

Всем пришёл «Суверенный Рунет»

Пожалуй, одна из самых важных тем этого года — принятие закона о так называемом «устойчивом интернете» (90-ФЗ), который вступает в силу тоже первого ноября.

Несмотря на уверения инициаторов закона, сенаторов Андрея Клишаса и Людмилы Боковой, что он направлен на защиту Рунета от опасности отключения извне, многие эксперты, а также пользователи Сети восприняли его как закон об изоляции российского сегмента интернета, поскольку прецедентов отключения каких-либо стран от всемирной Сети ещё не было, а намерение оснастить точки обмена трафиком какими-то непонятными устройствами больше похоже на желание контролировать поступающую посредством интернета в Россию информации.

"Что произойдет после вступления закона в силу?

Краткий ответ: ни мы, ни даже участники рынка этого не знают, но даже до того, как боеспособность изоляции решат протестировать, можно ожидать массовых сбоев и… https://t.co/1YQcuy30dW — Vladimir Chizhevsky (@ratiomaster) October 27, 2019

Ещё одна проблема закона — его дороговизна. Изначально авторы не указали в финансовом обосновании никаких сумм, но эксперты утверждали, что только единовременные затраты могут достичь 25 миллиардов рублей на исследовательские и опытно-конструкторские работы, создание и ведение реестра точек обмена трафика, расширение штата подведомственных Роскомнадзору структур и проведение учений.

В первом выпуске напоминаем, кто основные персонажи и выгодоприобретатели в мире «суверенного Рунета»https://t.co/voxoeCCz0S pic.twitter.com/D89nK0BCtZ — Новая Газета (@novaya_gazeta) November 1, 2019

Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий, считают эксперты. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год, говорится в отзыве на законопроект. Позже Клишасу пришлось озвучить сумму в 20 млрд.рублей, которые якобы уже вписаны в нацпрограмму «Цифровая экономика», но позже и эта сумма возросла ещё на 10 млрд.руб. Конкретная, окончательная сумма затрат, которую придётся взять из бюджета на «суверенный Рунет», непонятна до сих пор.

«Еще один налог на предпринимателей»: как «суверенный интернет» изменит жизнь российского бизнеса: https://t.co/DtOSaPKPfp pic.twitter.com/iEVaPBvkH7 — Forpes (@forpes_ru) November 1, 2019

Недавно СМИ стало известно о тестировании крупными операторами связи и Роскомнадзором DPI в Уральском федеральном округе. По некоторой информации, одной из основных задач была блокировка мессенджера Telegram, но состоялись ли эти «учения», тестировалось ли какое-то оборудование, точно сказать нельзя, особенно с учётом того, что неуловимый мессенджер всё это время оставался и остаётся для жителей Урала доступным.

В пилоте, который продлится до конца 2019 года, задействованы все крупнейшие операторы связи — «большая четверка» (Ростелеком, МТС, Мегафон и ВымпелКом), а также «ЭР-Телеком-Холдинг» и «Екатеринбург-2000» (бренд «Мотив»). При этом тестирование затрагивает в основном сети фиксированной связи, то есть пользователей домашнего интернета.

Внедрением DPI занимается компания «Данные — центр обработки и автоматизации», которую возглавляет бывший замминистра связи Рашид Исмаилов. Тестируемое оборудование под названием EcoNATDPI представляет собой программно-аппаратный комплекс российского производителя «РДП.ру», 15% которого принадлежат государству.

Параллельно с этим внедряется резервный механизм Bypass. По словам участника пилотного проекта, при отключении DPI этот механизм перехватывает трафик и, несмотря на отсутствие фильтрации, гарантирует бесперебойный доступ абонентов в интернет.

В рамках закона 1 ноября вступило в силу:

— Положение о проведении учений по защите от угроз устойчивости функционирования Интернета.

— Правила предоставления сведений в реестр точек обмена трафиком.

— Техусловия установки технических средств противодействия угрозам, требования к сетям связи при использовании таких технических средств.

— Новые полномочия Минкомсвязи.

— Новые полномочия Роскомнадзора.

— Новые полномочия РЧС.

«Теперь на территории РФ сеть «Интернет» должна быть в безопасности и устойчиво функционировать, — иронизирует Telegram-канал «Телеком-ревью». — Для этого ответственные Минкосвязь, Роскомнадзор и ГРЧЦ не покладая рук в поте лица трудятся над принятием подзаконных актов, выпуском секретных средств контроля, запуском центра мониторинга».

«Закон принят, — продолжает канал, — с этого дня требует немедленного исполнения, но … не исполняется. И когда будет не ясно. Зато есть целый закон». По данным источников, на федеральное развертывание технических средств уйдет еще примерно год и положения закона пока фактически будут действовать не на всей территории страны.

Запомните эту дату. 1 ноября в России официально умер свободный интернет и появился так называемый суверенный. Но это ещё не всё. Читайте, что ещё с сегодняшнего дня запрещено в России https://t.co/esVGHmmZLD pic.twitter.com/Q6OYj0niOg — Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) November 1, 2019

Пользователи Сети в основном тоже иронизируют над этим событием и далеко не все верят, что у властей получится совсем изолировать Рунет от глобального, а также обсуждают его дороговизну:

Ну что, россияне, завтра проснетесь в суверенном автономном безопасном интернете! — David Homak (@aalien) October 31, 2019

Суверенный интернет прекрасен, не то что общий как раньше — типичное Иваново (@AA_Sergeev) November 1, 2019

По радио обсуждают суверенный интернет, где участники открыто говорят о недоверии к ркн, стебут блокировку телеграма и открыто высказывают идею распила бюджета чиновниками и их некомпетентность Почему они всё ещё не на бутылке?? — köt🐾 (@alxsaltzman) November 1, 2019

50 млрд. рублей на "суверенный интернет"-это лихо! Это вам не покопейкам деньги собирать с укладки дорожной плитки или строительствакосмодрома! Дыра так дыра!… Gepostet von Andy Rebrov am Donnerstag, 31. Oktober 2019

СУВЕРЕННЫЙ РУНЕТ.⠀✅С 1 ноября в действие вступает закон о суверенном Рунете. Не хотелось бы, чтобы строгость законов… Опубликовано lc_profi Четверг, 31 октября 2019 г.

Привет, "суверенный рунет"! Отныне рулит глубокая проверка пакетов = DPI = Deep Packet Inspection. Приятного вам общения из глубины веков ) Gepostet von Konstantin Obilny am Donnerstag, 31. Oktober 2019

В целом это одна из самых обсуждаемых тем последних дней.

В общих чертах закон дает государству право контролировать интернет, а вместе с тем — «защищать» нас от нежелательной государству информации. Но сказать, что 1 ноября россияне больше не смогут выйти в глобальную Сеть, нельзя.

«С этой точки зрения можно посмотреть на закон Яровой, на борьбу с Telegram, которые де-юре есть, и мы всех де-юре победили, а на практике на нашей реальной жизни это не сказалось почти никак. За исключением того, когда весной 2018 года у всех падали мессенджеры. Это было очень больно, — отмечает управляющий партнер email-агентства Inbox Marketing Даниил Силантьев. — Но в реальности время прошло, а ничего не изменилось. Государству отрапортовали, и мы живем дальше нормальной жизнью».

Однако время от времени, по мнению экспертов, пользователи будут ощущать на себе последствия изолирующих работ. Например, нападки на провайдеров и попытки изменить инфраструктуру в реальности приведут к ухудшению качества связи для всех категорий потребителей — от простых людей до мегакорпораций.

«На технологической связности Сети это может отразиться крайне негативно. В том числе и по части доступности, — уверен IT-эксперт Никита Кардашин. — Многие каналы сейчас резервируются через заграницу. В какой-то момент отсечь эти резервы и сказать, что теперь весь трафик уходит внутрь, конечно, можно, но это приведет к тому, что часть трафика просто не дойдет до потребителя. Качество услуг при этом очевидно пострадает. Избежать последствий можно, если перестроить всю структуру маршрутизации. Но на это объективно уйдут годы».

Со слов специалистов, проблемы со связью будем ощущать минимум раз в год, во время учений по изоляции Рунета. Если появятся угрозы, начнутся внеплановые учения.

«Разумеется, на стабильности работы интернета положительным образом это не скажется, и даже какое-то время сети «поколбасит», — говорит директор хостинговой компании NetAngels Антон Халиков. — Но потом всё придет в равновесное состояние, пока депутаты следующую инициативу не придумают».

«Структура затрат на реализацию этих проектов сейчас до конца не понятна. Но все затраты, которые понесут операторы, так или иначе (либо через инвестиционный, либо через операционный бюджеты) будут раскиданы на абонентов, — говорит Никита Кардашин. — Повышение тарифов произойдет точно. В каком оно объеме будет и как произойдет — резко или плавно, — зависит от конкретных операторов. Избежать этого вряд ли удастся, потому что бюджет общий, и если на что-то деньги потрачены, значит, где-то их не хватит».

«Все слова о врагах, которые отключат интернет, и только Россия спасется, не очень много отношения к реальности имеют. Очевидно, что авторы законопроекта не особо хорошо представляют, как работает интернет в принципе, — говорит Нина Александрова, IT-эксперт, сертифицированный аналитик Google. — Простых смертных, вероятнее всего, эти телодвижения никак не коснутся — кроме возможного роста цен на услуги связи и возможной недоступности части мировых сервисов».

«В ближайшее время никакого автономного Рунета не будет. Точнее, он будет, но только на бумаге, — считает Антон Халиков. — Насколько я в курсе, нет ни полного перечня документов для него, ни оборудования в масштабах страны. Есть тестовая инсталляция на Урале, и тоже непонятно, работает ли она. Также руководитель Роскомнадзора Александр Жаров обещал наконец надежно заблокировать Telegram, но, как видите, он работает, несмотря ни на что».

За несколько дней до вступления в силу закона о «суверенном интернете» мнение специалистов о том, что быстро ничего не произойдет, подтвердил советник президента по информационным технологиям Дмитрий Песков. В разговоре с «Новой газетой» он заявил, что Россия не готова к исполнению закона — на данный момент элементарно не установлено достаточное количество систем фильтрации трафика.

По мнению руководителя общественной организации РосКомСвобода Артема Козлюка, закон носит рамочный характер и нуждается в принятии множества подзаконных актов:

«Многие из этих подзаконных актов не прошли оценку регулирующего воздействия и будут, скорее всего, доработаны. Так что активное правоприменение этого закона мы можем увидеть даже не в ближайшие месяцы, а может быть через год и более».

.

Это не первый случай, когда закон по государственному регулированию интернет-пространства не вступает в активную фазу правоприменения в день вступления в силу, продолжает Козлюк. В качестве примера он назвал закон о запрете обхода блокировок с помощью VPN, закон об идентификации пользователей мессенджеров и «пакет Яровой».

«Скорее всего, тут произойдет то же самое: будут развертываться какие-то системы с оборудованием для предотвращения угроз рунету на базе оборудования DPI, будут происходить учения. Но как это все отразится на нас, мы сможем почувствовать не сейчас», — говорит руководитель РосКомСвободы.

Про фактическую техническую сторону закона пока определенно ничего неизвестно, отмечает представитель некоммерческой организации «Общество защиты интернета» Александр Исавнин.

«Точно можно сказать, что никакое DPI-оборудование не улучшит работу интернета. А ухудшить может до полной неработоспособности», — указывает эксперт.

Он также добавил, что перечень угроз, при которых власти будут вводить централизованное управление трафиком, так и остался размытым.

«Собственно это один из пунктов, по которому закон критикуют. Если нормально описать угрозы всем, а не только технарям, станет очевидно, что меры, предлагаемые законом, не про это. В целом, закон, скорее всего, приведет к удорожанию интернета и замедлению темпов развития экономики», — говорит Александр Исавнин.

Закон об изоляции Рунета действительно может стать лазейкой для ограничения доступа россиян к информации, неугодной руководству страны, полагает Артем Козлюк. По его словам, в случае крупных общественных волнений в регионах Роскомнадзор сможет блокировать доступ граждан в интернет, так как теперь обладает полномочиями по маршрутизации интернет-трафика.

«Ведомство сможет указывать операторам связи, куда и каким путем подавать интернет-сигнал, в том числе ограничивая его. И поэтому такие случаи, как в Ингушетии, или отдельные прецеденты во время московских протестов, когда связь либо очень плохо работала, либо полностью отключалась, мы будем видеть все чаще», — рассуждает эксперт.

В целом увеличение числа DPI-оборудования само по себе может негативно отразиться на качестве интернет-трафика и его скорости, поскольку механизм его работы предусматривает определенные задержки интернет-сигнала.

«Риски есть многие: и экономические, и социальные, и технологические. Но не все они смогут проявиться в первый месяц активного правоприменения», — говорит Артем Козлюк.

Вступившие в силу положения закона не исчерпывающие. К 2021 году должны заработать положения о криптографической защите информации и национальная система доменных имен, за отказ от пользования которой операторов связи будут отключать от точек обмена трафиком. Кроме того, необходимо будет установить всем операторам системы фильтрации трафика. По мнению Артёма Козлюка,

«Развертывание DPI-оборудования принесет с собой большие затраты из бюджета. Кроме того, львиную долю на это будут тратить сами операторы связи и интернет-провайдеры. Эти затраты бизнес будет компенсировать за счет абонентов, увеличивая стоимость интернет-услуг, отказываясь от каких-либо безлимитных тарифов, либо снижая качество сигнала».

.

Информационные технологии, средства связи и коммуникаций остаются основной ареной борьбы за лидерство между государствами, отмечает член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

«Если государство ставит стратегическую задачу сохранения суверенитета, оно обязано предпринимать шаги для обеспечения независимости и безопасности — это нормальный общемировой процесс. Российский подход имеет свои достоинства и недостатки, но вполне вероятно, что многие страны пойдут по подобному пути», — полагает эксперт.

Единственной альтернативой закону об изоляции Рунета Борис Едидин назвал международное соглашение об управлении интернетом и распространении информации.

Артём Козлюк также обратил внимание на возросшие полномочия российского надзорного ведомства, которые предположительно будут использоваться в случае непредвиденных ситуаций, например — массовых протестов:

«У Роскомнадзора, напомню, появляются полномочия по маршрутизации трафика, поэтому данное ведомство сможет давать указания, в каких случаях и куда направлять сигнал интернета, если они скажут, что эта ситуация является угрозой национальной безопасности. Отключение интернета в регионах станет более частым явлением, но когда это начнётся — пока непонятно. Это зависит от политической ситуации. Что ещё может быть неудобством, так это медленный интернет для конечного пользователя. Он будет низкого качества из-за оборудования, которое должно анализировать весь трафик».

.

Ещё раз напомнив, что до сих пор неизвестна точная сумма расходов на суверенизацию Рунета, а заявленной властями официально явно мало для реализации закона, Козлюк предположил, что мы можем увидеть увеличение стоимости тарифов на интернет: «Это история и про политику, и про деньги. На этом, конечно, кто-то заработает, бенефициары будут монетизировать «суверенитет». Но и политический аспект тоже исключать нельзя. В руках у власти появятся какие-то инструменты, которые позволят ограничить для пользователей России негативный, по мнению госструктур, трафик. Но главного выгодоприобретателя сейчас никто не назовёт, он появится позже. Каждый — Кремль, конструирующие DPI бизнесмены, силовики, Роскомнадзор — найдёт в этом пироге свой кусок».

«С 1 ноября ничего не изменится, по тому что закон не готов, — уверяет исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. — Если у Роскомнадзора хватит мозгов что-то построить, в чём я не уверен, качество связи в России сильно ухудшится».

Проблема, по его мнению в непредсказуемости будущих блокировок по сути. «Сейчас, когда мы видим, что что-то блокируется, эта информация доступна, её можно анализироваь. В случае, если поставят приборы техсредств противодействия угрозам, блокировки станут совсем непрозрачными, и будет непонятно, если что-то где-то сломалось, как и когда всё это исправлять. Самая главная опасность в том, что Роскомнадзор сможет отключать интернет вообще по своему желанию», — отмечает Климарёв, подытоживая:

«Суверенный Рунет — это история про глупость. Главный выгодоприобретатель от концепции суверенного интернета — Роскомнадзор, он получит такой инструмент, который сделает его фактически всемогущим. Поскольку телекоммуникации довольно серьёзно вошли в нашу жизнь, это становится серьёзным и довольно опасным инструментом. Роскомнадзор действительно основной бенефициар. А дальше они уже в любом случае найдут способ, как извлекать из этого деньги».

.

Запрет анонимных кошельков

С 1 ноября россияне не смогут анонимно пополнять электронные кошельки вроде «Яндекс.Денег», WebMoney, QIWI, PayPal и т. д. Теперь для этого нужно будет использовать банковский счет, хотя до вступления закона в силу пополнить онлайн-кошелек можно было наличными через обычные платежные терминалы.

Ограничения, как отмечалось, были введены в рамках борьбы с распространением наркотиков и терроризмом. Между тем, в Ассоциации участников рынка электронных денег закон раскритиковали. По мнению председателя организации Виктора Достова, нововведение негативно отразится на развитие отрасли: «часть систем просто уйдет из России, а национальные перестанут развиваться».

.

Подытоживая этот дайджест, можно сказать, что 1 ноября действительно становится каким-то эпохальным днём для Рунета, и впору нам создавать свой событийный аналог Википедии с перечислением — «Что случилось в этот день».

.

7 лет РосКомСвободе Сегодня исполняется семь лет «чёрным спискам» Рунета, столько же — РосКомСвободе 🎁, два года закону о VPN, год антипиратскому меморандуму и начало работы «Cуверенного интернета» в России Большой обзорный материал от нас: https://roskomsvoboda.org/51615/ И #конкурс! 💥

Тройка лучших комментариев с хэштегом #роскомсвобода к этому посту в любой соцсети получит годовой запас защищённого VPN!

Это может быть необычное поздравление нас, шутка юмора или какая-то глубокая, но кроткая мысль :)

Победителей мы выберем в ближайшие дни. Спасибо, что всё это время мы чувствовали вашу поддержку! Наши взгляды могут отличаться, но цель общая — сделать наши коммуникации свободными и отстоять наши цифровые права! Опубликовано РосКомСвобода Пятница, 1 ноября 2019 г.

.

.

.