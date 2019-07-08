Дело по VPN-сервису HideMy.name прекращено: прокурор отказался от иска

Дело суд решил прекратить в связи с отказом прокуратуры от иска. Причину своего отказа прокуроры не объясняют, но очевидно, что уже при полноценном рассмотрении дела у прокуратуры возникли сомнения в собственных доводах. Ведь ни “Майн Кампфа”, никакой иной экстремистской литературы на сайте нет и никогда не было. Представитель компании «inCloak Network Ltd», адвокат Центра Цифровых прав Михаил Баутин представил суду письменный отзыв на административное исковое заявление, в котором административный ответчик просил в удовлетворении административного искового заявления отказать, указывается в определении Медведевского районного суда республики Марий Эл (копия есть в распоряжении РосКомСвободы).

Другой представитель компании «inCloak Network Ltd» Иванов В.К. в судебном заседании не возражал против прекращения производства по административному делу. Суд отказ помощника прокурора принял, производство по административному делу было прекращено, сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Суд отказ помощника прокурора принял, производство по административному делу было прекращено, сторонам разъяснено, что повторное обращение в суд по административному спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.

Напомним, в мае текущего года компания вместе с юристами РосКомСвободы и «Центра цифровых прав» оспорила решение суда в республиканском суде Марий Эл, который отменил решение о блокировке, направив дело на новое рассмотрение. В середине июня сервис был вынесен Роскомнадзором из реестра запрещённых сайтов.

Заблокирован сайт был решением районного суда Йошкар-Олы Республики Марий Эл после обращения местного прокурора с иском, где было указано, что пользователи при помощи сервиса якобы могут получить неограниченный доступ к экстремистским материалам, включая Mein Kampf Адольфа Гитлера. После блокировки сервису пришлось временно переехать на «зеркало» hidemyna.me.

В 2017 году Роскомнадзор уже блокировал сайт VPN-сервиса, поскольку тогда на ресурсе была размещена форма для быстрого анонимного посещения любого сайта. В компании исправили нарушения и Роскомнадзор разблокировал сайт.

«Наш прецедент доказывает, что сегодня любой сайт или бизнес в рунете можно по надуманному предлогу заблокировать практически на год. При этом снять блокировку будет возможно только после нескольких кругов бюрократического ада», — заявил глава HideMy.name Маркус Саар.

Глава юридической практики РосКомСвободы Саркис Дарбинян в своём комментарии обращает внимание на факт слишком распространённой практики блокировок VPN-сервисов (и не только их) прокурорами по абсолютно надуманным поводам:

«Мы уже многократно отмечали, что органы прокуратуры абсолютно не блещут юридической логикой, подавая множество странных исков о блокировках веб-ресурсов. Первоначальное решение по VPN-сервису было каким-то недоразумением, которое было вынесено лишь потому, что оспорить абсолютно технически неверные доводы прокурора было просто некому, в виду того, что никого о процессе не известили. Там логика примерно такая — раз с помощью Интернета можно найти Майн Кампф, то Интернет надо запретить. Конечно, hidemy.name никогда не размещал у себя проивзедений Гитлера. А если хочется порегулировать деятельность VPN-сервиса, основная задача которого — обеспечивать приватность в этом неспокойном мире, то для этого целый закон придумали».

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«Есть статья 15.8 Федерального закона “Об информации”, где прописывается весь порядок. И там нет полномочий прокуратуры на это. Этим могут заниматься только ФСБ, органы ОРД через Роскомнадзор. Но этим никто не занимался и никаких уведомлений не направлял. Поэтому на сегодня нам удавалось похоронить еще одно неправосудное решение по иску прокурора. Сейчас решаем вопрос о взыскании издержек с прокуратуры», — подытоживает Саркис Дарбинян.

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