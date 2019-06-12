Юристы РосКомСвободы добились исключения HideMy.name из реестра запрещённых сайтов

Роскомнадзор вынес страницу VPN-сервиса HideMy.name из реестра запрещённых сайтов, о чём его владельцы уведомили клиентов и подписчиков через свой официальный Telegram-канал. Сервис получил соответствующее письмо из Росмкомнадзора, после чего ссылка была удалена из реестра:

https://reestr.rublacklist.net/record/1014616/

Заблокирован сайт был решением районного суда Йошкар-Олы Республики Марий Эл после обращения местного прокурора с иском, где было указано, что пользователи при помощи сервиса якобы могут получить неограниченный доступ к экстремистским материалам, включая Mein Kampf Адольфа Гитлера. В мае текущего года компания вместе с юристами РосКомСвободы и Центра цифровых прав оспорила решение суда в республиканском суде Марий Эл, который отменил решение о блокировке, направив дело на новое рассмотрение.

После блокировки сервису пришлось временно переехать на «зеркало» hidemyna.me, и сейчас компания работает над тем, чтоб снова восстановить работу на прежнем адресе.

«HideMy.name нашими усилиями сегодня наконец-то был исключён из реестра, — сообщил ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. — Хотя битва ещё не до конца закончена».

«Несмотря на то, что судебное решение было отменено еще 23 мая, у Роскомнадзора только сейчас дошли руки снять незаконную блокировку с нашего сайта. Итого: 10 месяцев и 2 недели под блокировкой за то, чего у нас на сайте никогда не было, — прокомментировал ситуацию владелец сервиса Маркус Саар. — Дальше повторное рассмотрение дела в Марий Эл, куда прокуратура уже отправила неотредактированный иск от 2017 года. Готовимся к финальной битве».

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