Популярный VPN-сервис смог через суд оспорить блокировку

Верховный суд Марий Эл в конце мая текущего года отменил решение нижестоящей инстанции о блокировке VPN-сервиса HideMy.name. Ресурс был заблокирован в июле прошлого года по решению районного суда Йошкар-Олы. Автор обращения в суд с иском о блокировке — местный прокурор. Представителей HideMy.name к процессу не привлекли; причину блокировки сотрудникам сервиса, по их словам, выяснить не удалось. Ответчиком вместо владельца выступил Роскомнадзор.

В решении суда было указано, что пользователи при помощи сервиса могут получить неограниченный доступ к экстремистским материалам, включая Mein Kampf Адольфа Гитлера. В мае текущего года компания вместе с юристами «Роскомсвободы» и «Центра цифровых прав» оспорила решение суда в республиканском суде Марий Эл, который отменил решение о блокировке, направив дело на новое рассмотрение.

Сейчас ресурс работает на «зеркале» — hidemyna.me, после снятия блокировки будет возобновлена работа на основном домене. Роскомнадзор на момент публикации новости еще не разблокировал сайт. Кроме того, страница по адресу HideMy.name все еще находится в реестре запрещенных сайтов.

В 2017 году Роскомнадзор уже блокировал сайт VPN-сервиса (тогда — Hideme.ru), поскольку на ресурсе была размещена форма для быстрого анонимного посещения любого сайта. В компании исправили нарушения и Роскомнадзор разблокировал сайт.

«Наш прецедент доказывает, что сегодня любой сайт или бизнес в рунете можно по надуманному предлогу заблокировать практически на год. При этом снять блокировку будет возможно только после нескольких кругов бюрократического ада», — заявил глава HideMy.name Маркус Саар.

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