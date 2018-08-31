«Почту России» вписывают во взымание таможенных платежей за интернет-посылки

Первый замглавы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Руслан Давыдов сообщил, что оплата таможенных сборов при превышении порога беспошлинного ввоза интернет-заказов из-за рубежа через «Почту России» будет запущена с 1 ноября текущего года.

Он также пояснил, что «Почта России» в качестве уполномоченного оператора будет оплачивать таможенные платежи за физлиц:

«По нашему мнению, это должно касаться не только «Почты России», но и экспресс-перевозчиков».

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Ранее Минфин ввел понятие уполномоченного оператора, который наделяется правами по сбору и перечислению таможенных платежей за физлиц в пользу ФТС. Это затронет платежи за интернет-покупки на сумму более €1 тыс. Взаимодействие уполномоченных операторов и ФТС тестируют с 15 мая до 31 декабря 2018 года.

Вопрос по оплате пошлин через оператора был инициирован Минфином и ФТС в связи с тем, что с 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс стран ЕАЭС, который предписывает странам-участникам снижать беспошлинный порог до €500 в 2019 году и до €200 в 2020 году. Сейчас в России этот порог составляет € 1 тыс.

Статус уполномоченного оператора сможет получить компания, не менее двух лет находящаяся в реестре таможенных представителей, обладающая опытом декларирования товаров для личного пользования и предоставившая обеспечение в размере €1,5 млн. Также она должна иметь информационную систему, совместимую с ЕАИС таможенных органов, для передачи персональных данных клиентов и информации о посылках.

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