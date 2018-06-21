Качели беспошлинного порога интернет-покупок

После того, как «Почта России» попросила Правительство РФ перенести снижение беспошлинного порога для посылок с зарубежных интернет-магазинов с €1000 до €200 на начало 2021 года, другие ведомства и даже сам кабмин выдвинули ряд предложений о том, как должен происходить переход от нынешней схемы обложения пошлинами покупок к новому, но к единому мнению так и не пришли. Согласно вступившему в силу Таможенному кодексу Евразийского экономического союза, с 2019 года беспошлинный порог должен быть снижен до €500, а с 2020 года — до €200 в месяц. В России проектом постановления Правительства устанавливается, что беспошлинный порог должен быть снижен до €500 уже с 1 июля текущего года и до €200 — с 1 января 2019 года.

«Но, судя по всему, эта версия не стала финальной, — пишет корреспондент «Ъ» Роман Рожков. — У сторонников ужесточения лимита, то есть в первую очередь российских интернет-магазинов, появляются новые варианты. Например, ФТС готова вообще пойти на обнуление порога через год-полтора, чтобы с каждой посылки взимать около €1,5, что должно принести бюджету 25 млрд руб. в год. Минфин и Минкомсвязь [сейчас — Минцифры] обсуждают идею отложить снижение с €1 тыс. до €500 в месяц до 1 января 2019 года. Зато уже с 1 июля 2019 года порог может составить €100 за посылку при отсутствии месячных ограничений».

Представители разных властных структур, между тем, продолжают озвучивать противоречивые версии.

Вчера председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин выступил в поддержку предложения Федеральной таможенной службы (ФТС) о введении пошлины на любую интернет-покупку в зарубежных магазинах. «В принципиальном плане я придерживаюсь такой позиции: все торговые операции должны подчиняться классическим нормативным правовым актам налогообложения. Если инициатива таможенной службы заключается в том, чтобы все участники рынка находились в равных условиях, то я поддерживаю такое предложение», — сказал он.

И уже сегодня его коллега, заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, заявил, что сенаторы предложили не вводить пошлины на покупки товаров в зарубежных интернет-магазинов, если они предназначены для личного потребления. По его словам, возможно разделить покупки через интернет на индивидуальные — которые не стоит облагать пошлинами, и совершенные в предпринимательских целях, которые требуют обложения пошлинами.

«Если это покупки для индивидуального пользования, то здесь может быть не стоит вводить пошлины, потому что там сама стоимость этих товаров предполагает, что человек их приобретает для себя. А если это закупка в большом количестве, для того чтобы заниматься бизнесом, безусловно, любой бизнес, любая прибыль должна облагаться налогом. Поэтому если для своих личных потребностей — нет необходимости, а если для того, чтобы перепродавать, безусловно, необходимо вводить пошлины», — сказал Вячеслав Тимченко.

Он подчеркнул, что каждый человек, совершая покупку, должен понимать, в каких целях он это делает. «Если он хочет получить прибыль — он должен тратиться. Любому бизнесу необходимо платить налог», — подчеркнул Тимченко, отметив также, что такие пошлины могут стать инструментом для поддержки отечественных производителей.

«Чтобы не было демпинга, демпинга по ценам, который, можно сказать, используют в качестве приобретения товаров через интернет-торговлю и ухода от налогообложения таможенными пошлинами, безусловно, эта мера будет поддерживать отечественного производителя», — сказал он.

Минфин, между тем, подтвердил возможное снижение порога беспошлинного ввоза до €100 за посылку. По словам директора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексея Сазанова,

«Сейчас мы обсуждаем различные варианты, но с 1 июля мы предлагаем €500 в месяц, а дальше либо с 1 января 2019 года, либо с 1 июля — €200. А, возможно, будет установлено ограничение в €100 на одну посылку».

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Ранее сообщалось, что Правительство может отложить снижение беспошлинного порога для товаров из иностранных интернет-магазинов. Согласно этой схеме, изменения будут введены с начала 2019 года.

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