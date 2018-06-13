Пошлины раздора

Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов попросил вице-премьера Максима Акимова перенести снижение порога беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов до €200 с 2019-го на 2021 год. Сейчас проект Минфина подразумевает снижение беспошлинного порога до €500 с 1 июля 2018 года и до €200 с 1 января 2019-го.

Интернет-торговля — перспективный рынок для «Почты России»: ее доходы от услуг компаниям в этой сфере в 2017 году составили 48 млрд руб., или 30% от выручки, а доля на трансграничном рынке — 97%. «Почта России» также реализует с ВТБ проект по созданию 40 логистических распределительных центров за 35 млрд руб. Снижение выручки ФГУПа от посылок может привести к остановке проекта с ВТБ, опасается Николай Подгузов.

Он также напомнил правительству о негативном опыте снижения беспошлинного порога в других странах. Так, в начале 2018 года в Швеции отменили освобождение от НДС для зарубежных интернет-покупок, что привело к отказу от заказанных товаров, а это, в свою очередь, привело к затовариванию складов и росту трат почтового оператора, который должен оплачивать возвратные отправления. Подобная ситуация произошла и в Беларуси.

Глава «Почты России» также отмечает, что снижение лимита беспошлинного ввоза без изменения технологии взимания пошлин парализует процедуру таможенного оформления в организации. При этом «Почта России» создает подобные технологии к внедрению, однако пока они не протестированы и у организации нет соответствующего разрешения от Минфина.

Обеспокоенность главы «Почты России» вызывает и то, что лимит в €200 планируется ввести не на одну посылку, а на все отправления в течение месяца. «Это может привести к тому, что поток международных посылок перераспределится в страны с более благоприятными условиями — например, из России в Казахстан. Таким образом, страна не достигнет фискальной цели и понесет ощутимые потери», — утверждает источник, знакомый с документом. Это «наиболее критичный» момент, согласен топ-менеджер крупной компании на российском рынке e-commerce. «Единственный способ контролировать это — идентификация покупателя по паспортным данным. Но тогда и правда весь трафик утечет в дружественные Казахстан и Беларусь»,— уверен он.

По мнению президента Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ) Александра Иванова, в мире «нет ни одной страны», которая не получала бы убыток при администрировании трансграничной торговли. «Нет никаких предпосылок к тому, что у нас может получиться что-то другое. Более того, по мере увеличения товаропотока будут расти и убытки бюджета»,— уверен он.

Однако часть российских компаний, занимающихся интернет-торговлей, напротив, продолжают настаивать на быстром введении лимита.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, приложивший немало усилий для проталкивания достаточно сомнительных, лоббистских законов («налог на Google», введение НДС для иностранных онлайн-магазинов), поддерживает позицию Минфина, который не видит риска для возникновения заторов на «Почте России»: «Очень странно, что крупнейший логистический оператор не в состоянии обработать менее 4,8% заказов из общего потока — именно такое количество заказов по стоимости превышает €150». Сейчас во всей этой истории, по мнению господина Соколова, только одна проигравшая сторона — российские компании, которые «все еще платят миллиарды рублей налогов в бюджет в отличие от их иностранных конкурентов».

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