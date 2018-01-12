Аркадий Дворкович: снизим беспошлинный порог и введём НДС на иностранные интернет-покупки

Электронная торговля в РФ должна регулироваться и НДС, и пошлинами, а начать нужно со снижения порога беспошлинной торговли. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог и готовиться, прежде всего с точки информационных систем, к введению НДС. Чтобы это было делать просто и это не накладывало дополнительные административные издержки на бизнес», — сказал он, отвечая на вопрос, необходимо ли, по его мнению, ввести в России НДС для иностранных интернет-магазинов либо снизить порог беспошлинной интернет-торговли.

По его словам, главное, чтобы все было доведено до автоматизма. «На подготовку требуется время. Пока, на первом этапе, я думаю, будет небольшое снижение самого порога. А потом уже постепенно будем делать другие вещи», — подытожил он, не ответив, когда может быть введен НДС.

Инициатива введения НДС для иностранных интернет-магазинов принадлежит Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). По данным ассоциации, государство уже упустило порядка 300 млрд рублей. Согласно расчетам АКИТ, в 2018 году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.

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