Первый замглавы ФТС выступает за обнуление беспошлинного порога на иностранные покупки

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), вице-председатель Совета Всемирной таможенной организации (ВТамО) по Европейскому региону Руслан Давыдов в беседе с журналистами сообщил о «галопирующем» росте интернет-торговли во всём мире, и Россия — одна из из стран, где этот рост наиболее заметен. По итогам года в РФ ожидается «только по почте порядка 350 млн входящих посылок, которые надо обработать, проконтролировать, взять пошлину в случае превышения беспошлинного порога и так далее».

По словам чиновника, электронная торговля превратилась в отдельный вид торговли, который надо регулировать особым образом. «Мы выдвигаем идею создания единого уполномоченного оператора, — говорит Давыдов, — то есть компании, которая вобрала бы в себя и логистические задачи, и платежи, и передачу информации, и взаимодействие с таможней. Это будет своеобразное «единое окно» для международных отправлений».

На сессии ВТамО, также отмечает первый замглавы ФТС, было единодушно высказано мнение, что поскольку интернет-торговля превратилась в отдельный вид торговли, то всевозможные пороги беспошлинного ввоза, которые в разных странах разные, необходимо снижать вплоть до обнуления. Давыдов ссылается на пока нереализованный опыт западных стран в снижении песпошлинного порога практически до нуля, мотивируя необходимость введения пошли на все заграничные покупки незащищённостью отечественного производителя:

«Вы знаете, что у нас самый высокий порог в мире — 1000 евро и 31 кг в месяц. В Евросоюзе сейчас — 22 евро, австралийцы вообще хотят обнулить этот порог. С точки зрения экономики страны высокий беспошлинный порог приводит к диспаритету во внешней торговле, преимущества получают иностранные производители, убивается внутреннее производство и так далее. Многие страны поэтому снижают «порог неуплаты»».

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По его словам, многие государства, в том числе США, Австралия и страны ЕС обсуждают возможность отнесения интернет-торговли в особую категорию торговли, поскольку «время уходит, всё надо делать быстро». Инициативу же Минфина о понижении беспошлинного порога до 20 евро чиновник комментировать не стал.

Давыдов также высказался за пересмотр нынешних международных таможенных рейтингов, в частности — создании такого рейтинга на базе ВТамО, поскольку нынешний рейтинг ведения бизнеса «Doing business» недостаточно объективно отражает работу таможенных служб. «Представители 30 стран, — сказал он, — занимающих ведущие позиции в таможенном деле, сошлись в том, что рейтинг Doing business является узкосекторальным и не дает объективной оценки общего состояния дел в области регулирования международной торговли. Сейчас речь идет не о том, чтобы «отрейтинговать» таможни. Необходимо сформировать независимую систему оценки, которая была бы создана единственной профессиональной международной организацией, задающей стандарты и правила в таможенном деле, — Всемирной таможенной организацией».

Напомним, за полное обнуление беспошлинного порога на интернет-покупки ранее выступала крайне лоббистская Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), в багаже которой ряд сомнительных законов, ударивших по карману российских пользователей платных интернет-услуг.

ФТС также недавно сделала россиянам «предновогодний подарок», введя новые требования по оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов с обязательным указанием ИНН, паспортных данных и ссылок на приобретённые товары — из-за этого на таможнях застряли тысячи посылок из зарубежных онлайн-магазинов, поскольку, по словам директора по развитию компании Shiptor Андрея Лямина, к этому нововведению никто оказался не готов.

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