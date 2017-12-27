Прокуратура проверит информацию о задержках интернет-посылок россиян

Информацией «о возможных задержках доставки экспресс-грузов из зарубежных интернет-магазинов в связи с оптимизацией порядка их таможенного декларирования» заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Проблемы возникли в связи с тем, что Федеральная таможенная служба (ФТС) ввела в декабре новый порядок таможенного оформления. Как жалуются участники рынка, это вызывает задержки в доставке посылок и скоплению отправлений в преддверии новогодних праздников — тысячи посылок из зарубежных магазинов в связи с этим застряли на таможне и складах авиаперевозчиков. На «Почту России» новый регламент не распространяется, потому что она работает по правилам Всемирного почтового союза.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проведение проверки по информации нескольких интернет-изданий о возможных задержках доставки товаров для личного пользования в адрес физических лиц из зарубежных интернет-магазинов в связи с введением Федеральной таможенной службой Российской Федерации с 07 декабря 2017 года нового порядка предоставления сведений при их таможенном оформлении», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на то, что вводимый порядок призван упорядочить механизм контроля за перемещением товаров, — также отмечает прокуратура, — приобретенных на зарубежных интернет-сайтах, по мнению некоторых респондентов это способствует задержкам в доставке и скоплению посылок в преддверии новогодних праздников. Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

«Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой», — подытоживает ведомство.

Напомним, согласно новым требованиям ФТС, покупатели теперь будут должны указывать свой ИНН, паспортные данные и ссылки на приобретенные товары. Эти данные, по словам таможенников, необходимы для контроля стоимости и веса приобретенных товаров, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза товаров. Сейчас порог беспошлинного ввоза в РФ товаров из-за рубежа составляет €1000 и не более 31 кг в месяц. При этом власти обсуждают вопрос о снижении порога беспошлинного ввоза покупок: в закон о бюджете на 2018-2020 годы даже заложены доходы от снижения этого порога до 20 евро для интернет-покупок.

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