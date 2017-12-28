Российские продавцы просят Медведева ускорить введение НДС для иностранных интернет-магазинов

Крупные российские бизнес-объединения обратились к председателю Правительства России Дмитрию Медведеву с просьбой ускорить введение НДС и таможенных пошлин для иностранных онлайн-магазинов. Представители бизнеса подчеркивают, что поручение Президента РФ Владимира Путина о законодательном закреплении НДС и таможенных пошлин для зарубежных интернет-магазинов «до настоящего времени не выполнено» и просят «о скорейшем принятии мер правительством по выравниванию конкурентных условий ведения деятельности на территории» России. Бизнес хочет провести встречу с Медведевым по данному вопросу при участии руководителей крупнейших российских интернет-ритейлеров.

«Российские компании обязаны уплачивать НДС (при импорте или производстве товара) и таможенные пошлины, сертифицировать продукцию, применять контрольно-кассовую технику, обеспечивать товар гарантией и так далее, а иностранные интернет-магазины юридически и фактически освобождены от всех вышеперечисленных обязательств, поскольку их торговая деятельность не регулируется российским законодательством», – говорится в письме.

Совместное письмо на имя председателя правительства направили «Опора России», Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальная ассоциация участников сетевой торговли (НАСТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

По оценкам бизнеса, объем безналоговой торговли в 2017 г. составит 420 млрд руб., из которых бюджет не получит ничего. По данным АКИТ, государство уже недополучило около 300 млрд руб., а в 2018 г. НДС для иностранных онлайн-площадок мог принести бюджету 64 млрд руб. Авторы письма предупреждают, что «в 2017 г. многие крупные [российские] компании заявили о создании складов в близлежащих государствах, другие компании уже имеют свою инфраструктуру за рубежом».

В октябре замминистра экономического развития Олег Фомичев подтверждал, что Минэкономразвития рассматривает варианты взимания НДС на товары в иностранных онлайн-магазинах. Замминистра финансов Илья Трунин ранее пояснял, что взимание налога должно быть интегрировано в систему самого магазина, чтобы не пришлось требовать отдельного оформления декларации. Замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин в начале декабря говорил, что на первом этапе внедрение НДС может быть добровольным.

Наряду с НДС для иностранных интернет-ритейлеров правительство планирует снижение порога беспошлинного ввоза купленных на иностранных сайтах товаров. В бюджете на 2018-2020 гг. предусмотрено снижение порога беспошлинного ввоза с 1000 до 20 евро с 1 июля 2018 г., что должно принести бюджету в будущем году 30 млрд руб., а в 2019 г. – 60 млрд руб. По решению совета Евразийской экономической комиссии, лимит на ввоз товаров в 1000 евро и не более 31 кг в месяц будет действовать в 2018 г. для всех стран Евразийского экономического союза, с 2019 г. порог снизится до 500 евро, с 2020 г. – до 200 евро. Страны ЕАЭС могут устанавливать для себя более жесткие по отношению к указанным лимитам планки.

По словам главы АКИТ Алексея Фёдорова, если в ближайшее время никаких изменений не произойдет, то это может «убить не только интернет-ритейл, но и физическую торговлю электроникой и бытовой техникой, одеждой, детскими товарами».

«Уже сегодня на долю покупок этих категорий товаров в зарубежных интернет-магазинах приходится 32%, 25% и 18% соответственно», — отметил он, не забыв также упомянуть, что «в преддверие же Нового года поток безналоговых отправлений из-за рубежа составляет около 2 млн посылок в день и при этом постоянно растет».

В преддверие новогодних праздников, напомним также, произошли изменения в работе российской таможни с заказами из зарубежных магазинов — теперь покупателям необходимо указывать свой ИНН, паспортные данные и ссылки на приобретенные товары. В итоге многие службы оказались не готовы к инициативе Федеральной таможенной службы (ФТС), что привело к почтовому коллапсу. Этим фактом на днях заинтересовалась прокуратура.

.



.

Читайте также:

Власти считают, что интернет-торговля должна государству 200 млрд рублей

🔓

Лоббисты из АКИТ хотят обложить пошлинами все онлайн-покупки россиян на иностранных площадках

🔓

Новые требования предоставлять ИНН получателями посылок привели к почтовому коллапсу

🔓

Прокуратура проверит информацию о задержках интернет-посылок россиян

.

