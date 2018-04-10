Беспошлинный порог на интернет-покупки могут понизить с 1 июля

Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза интернет-покупок до 500 евро в месяц с 1 июля, а не с 2019 года, как планировалось ранее. Согласно выложенному на общественное обсуждение проекту постановления Правительства, снижение порога до двухсот евро в месяц планируется уже с 1 января 2019 года.

В пояснительной записке к проекту нормативного акта сказано: «В целях формирования равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, обеспечения необходимого уровня администрирования соответствующих платежей, поддержки отечественного производства товаров проектом постановления предусмотрено снижение стоимостных норм, в пределах которых товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива, неделимых товаров для личного пользования) и (или) пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию Евразийского экономического союза (за исключением неделимых товаров для личного пользования), ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза без уплаты таможенных пошлин, налогов».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в феврале текущего года говорил о сохранении порога беспошлинного ввоза товаров в 2018 году на уровне тысячи евро. В 2019 году его планировалось снизить до 500 евро, а в 2020 году — до 200 евро: «Мы договорились, что этот уровень естественно будет единым, иначе этот рынок будет фрагментирован. Решение такое принято, и оно уже воплотилось в акты Евразийского Союза… До конца текущего года порогом беспошлинной торговли для товаров, ввезенных в рамках интернет-торговли, составляет 1000 евро, с 1 января 2019 года порог устанавливается в размере 500 евро, а с 1 января 2020 года в размере 200 евро».

Видимо, в планы Правительства что-то вмешалось, и процесс снижения беспошлинного порога решено было ускорить. Сейчас в России без уплаты пошлины можно получить интернет-покупки на общую сумму не более тысячи евро и общим весом не более 31 килограмм на человека в месяц. В случае превышения пошлина составит 30%.

Порог беспошлинного ввоза товаров на территории Евразийского экономического союза совместно определяют страны ЕАЭС (Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан).

Дата окончания общественного обсуждения проекта постановления Правительства — 8 мая 2018 года. Если у вас есть какие-то замечания или пожелания, оставляйте их под документом, пройдя регистрацию на сайте.

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