Минфин хочет вытолкнуть с рынка трансграничной торговли часть компаний

Минфин готовится поменять правила игры на рынке трансграничной интернет-торговли: его проект предлагает ввести статус уполномоченного оператора в этой сфере, который смогут получить не все компании. Пока новое регулирование ограничится рамками эксперимента, который пройдет с 15 мая до конца 2018 года. Участвовать в нем планирует и «Почта России», также претендующая на статус уполномоченного оператора.
Уполномоченный оператор — это компания, которая может совершать таможенные операции с товарами для личного пользования, приобретёнными россиянами на международных торговых площадках, говорится в проекте постановления Минфина, опубликованном на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предлагает наделять статусом уполномоченного оператора только те компании, которые:
Если таможенный орган установит факты недостоверного декларирования, в том числе ИНН и года рождения физических лиц, в адрес которых доставляются товары, компания может лишиться статуса уполномоченного оператора. «Это неправильно, потому что подобные случаи могут возникнуть у каждого брокера», — отметил президент по операционной деятельности DHL Express в России Юрий Шевченко.
Взаимодействие уполномоченных операторов международной электронной торговли и Федеральной таможенной службы протестируют с 15 мая до 31 декабря 2018 года. Для курьерских компаний эксперимент будет проходить по всей стране, а для Почты России — в месте международного почтового обмена в районе аэропорта Внуково, следует из проекта приказа Минфина.
Представитель «Почты России» Сергей Коляда подтвердил планы госпредприятия по участию в эксперименте и намерение получить статус уполномоченного оператора:
«Сейчас при получении регистрируемых почтовых отправлений получатель должен предъявить паспорт. Участниками эксперимента прорабатывается технология электронной подачи сведений об ИНН или паспортных данных от получателей при заказе товара».
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Требование указывать ИНН затронет покупателей нескольких зарубежных интернет-площадок, которые примут участие в тестировании, сообщил Коляда, не уточнив их названия. По данным СМИ, в эксперименте может принять участие российский маркетплейс Joom, а китайская AliExpress пока изучает проект без конкретных планов.
Эксперимент не приведёт к сокращению участников рынка международной интернет-торговли, заверили в Минфине.
Дата окончания общественного обсуждения проекта постановления Минфина — 13 марта 2017 года.
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