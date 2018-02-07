В России появится общенациональная платформа интернет-торговли на базе «Почты России»

В России в ближайшие 2-3 года может появиться общенациональная платформа для интернет-торговли с целой сетью логистических центров по всей стране. Об этом сообщил президенту Владимиру Путину председатель правления ВТБ Андрей Костин.

ВТБ вложит 30 млрд рублей в создание 40 логистических центров «Почты России» https://t.co/c3VlpDBAXH — Ведомости (@Vedomosti) February 6, 2018

Он пояснил, что банк намерен инвестировать в строительство сорока распределительных центров 30 млрд рублей. Они будут работать как для почты, так и для интернет-торговли. В проекте могут принять участие китайские инвесторы. «Параллельно ведем переговоры и с возможными иностранными участниками, в частности из Китая. Так что этот проект уже начинает осуществляться. Надеюсь, что мы в течение ближайших двух-трех лет полностью его реализуем», — отметил Костин.

Банк ВТБ — российский универсальный коммерческий банк c государственным участием (60,9% принадлежит государству), занимает 66-е место в рейтинге «1000 крупнейших банков мира по капиталу» по версии британского журнала The Banker. Активы банка в 2017 году достигли 13 трлн руб. Особенно заметно выросло автокредитование — на 16% (100 млрд рублей). Из них 40% по специальным программам, которые поддерживает правительство.

Ранее «Почта России» уже получала преференции со стороны государственных ведомств в вопросе работы с отраслью интернет-торговли. В начале декабря Федеральная таможенная служба пошла на «эксперимент», заставив пользователей, заказывающих иностранные товары через интернет, указывать новые данные, в частности, ИНН. Тем, кто не готов предоставить номер своего ИНН, предлагается бесплатно перейти на доставку методом EMS, USPS Priority или Econom Priority, которые работают через «Почту России». К такому нововведению оказались готовы не все, и уже через несколько дней на таможнных пунктах России случился почтовый коллапс — там скопились тысячи посылок, что вызвало справедливое возмущение пользователей. Как ни странно, но данный эксперимент не коснулся только международных отправлений «Почты России». Другие сервисы почтовой доставки видят в этом желание властей создать для российского почтового монополиста более комфортные условия, однако даже в данном нововведении, по их словам, не самая большая проблема. «Настоящего удара мы ждем в июле 2018-го, когда лимит на покупки из-за рубежа [так называемый «беспошлинный порог»] урежут до €20», — отмечает почтовый сервис Pochtoy.com.

.



.

Читайте также:

«Почта России» предлагает облагать пошлиной иностранные интернет-покупки дороже €50

🔓

Новые требования предоставлять ИНН получателями посылок привели к почтовому коллапсу

🔓

Аркадий Дворкович: снизим беспошлинный порог и введём НДС на иностранные интернет-покупки

🔓

Медведев: порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижаться

🔓

Минфин поддержал инициативу депутатов Госдумы обязать интернет-компании принимать карты «Мир».

.

.

—

Комментарии пользователей временно отключены, меняем сервис комментирования из-за того, что Disqus стал подсовывать свои блоки рекламы.

А пока, чтобы пообщаться, приходите к нам в соцсети, например: VK, FB, TW

¯ \ _ (ツ) _ / ¯