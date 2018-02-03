Медведев: порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижаться

Уровень порога беспошлинного ввоза в Россию товаров, приобретенных через интернет, будет снижаться. Об этом по итогам межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев:

«Уровень должен быть, естественно, единым [в рамках ЕАЭС]. В противном случае рынок будет фрагментирован. Решение такое принято».

.

Правда, конкретные цифры он не назвал, добавив только, что власти позже определят, насколько именно необходимо снизить вышеназванный порог.

В декабре прошлого года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) было решено, что с 1 января 2018 года будет установлен лимит покупок в зарубежных интернет-магазинах без уплаты пошлин в размере €1 тыс. и 31 кг в течение одного календарного месяца. С начала 2019 года этот лимит будет снижен до €500. С 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза будут снижены до €200 и 31 кг. «Но это как бы верхний порог. Целый ряд стран уже установили для себя более жесткие требования»,— отметил премьер-министр РФ.

Напомним, в середине января текущего года вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил о планах властей и снижать беспошлинный порог, и вводить НДС на иностранные интернет-покупки. «Моя точка зрения — нужно использовать оба механизма. Очень аккуратно, постепенно снижать порог и готовиться, прежде всего с точки информационных систем, к введению НДС», — сказал он.

В начале декабря прошлого года Федеральная таможенная служба ввела новые правила заказов товаров из-за рубежа, из-за чего уже менее чем через неделю возник почтовый коллапс — тысячи посылок застряли на таможне, поскольку далеко не все оказались готовы к исполнению требований ФТС.

.



.

Читайте также:

«Налог на AliExpress»: иностранные интернет-покупки станут невыгодными

🔓

Российские продавцы просят Медведева ускорить введение НДС для иностранных интернет-магазинов

🔓

Новые требования предоставлять ИНН получателями посылок привели к почтовому коллапсу

🔓

Аркадий Дворкович: снизим беспошлинный порог и введём НДС на иностранные интернет-покупки

.