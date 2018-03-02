Сбор таможенных платежей за интернет-покупки могут поручить «Почте России»

О том, что «Почта России» может начать принимать таможенные сборы за интернет-покупки сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Он высказался за создание комфортного режима для физических лиц с применением нового механизма уплаты таможенных платежей.

Министр отметил, что этот механизм может заработать со второй половины текущего года. Раньше о ведении переговоров с «Почтой России» по этому вопросу сообщил замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Согласно Таможенному кодексу Евро-Азиатского экономического сотрудничества, который вступил в силу с 1 января этого года, беспошлинный порог для трансграничной интернет-торговли должен снизиться до 500 евро в этом году и до 200 евро в следующем.

Напомним, в начале февраля текущего года глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в России появится общенациональная платформа интернет-торговли на базе «Почты России», и его ведомство уже готово инвестировать 30 млрд рублей для строительства 40 современных логистических распределительных центров.

Ранее «Почта России» уже получала преференции со стороны государственных ведомств в вопросе работы с отраслью интернет-торговли. В начале декабря 2017 года Федеральная таможенная служба пошла на «эксперимент», заставив пользователей, заказывающих иностранные товары через интернет, указывать новые данные, в частности, ИНН. Уже через несколько дней на таможенных пунктах России случился почтовый коллапс — там скопились тысячи посылок, что вызвало справедливое возмущение пользователей. Как ни странно, но данный эксперимент не коснулся только международных отправлений «Почты России».

Другие сервисы почтовой доставки видят в этом желание властей создать для российского почтового монополиста более комфортные условия, однако, по их словам, настоящий удар по отрасли будет нанесён в тот момент, когда беспошлинный порог снизят до €20.

Кроме этого, Минфин готовится поменять правила игры на рынке трансграничной интернет-торговли: его проект предлагает ввести статус уполномоченного оператора в этой сфере, который смогут получить не все компании. Пока новое регулирование ограничится рамками эксперимента, который пройдет с 15 мая до конца 2018 года. Участвовать в нем планирует и «Почта России», также претендующая на статус уполномоченного оператора.

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