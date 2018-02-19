Правительство внесло в Госдуму законопроект об ответственности товарных агрегаторов

В Госдуму внесён законопроект кабинета министров России за подписью главы Правительства Дмитрия Медведева, которым устанавливается ответственность интернет-агрегаторов перед потребителями за ложную информацию о товарах или услугах. Поправки к законопроекту подготовлены Роспотребнадзором.

Как следует из опубликованного на сайте Правительства РФ документа,

«Законопроектом предлагается внести в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» изменения, направленные на восполнение пробелов в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в интернет».

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Поправками предусматривается уточнение понятия «агрегатор», исключающее осуществление деятельности, связанной с распространением рекламной и иной справочной информации о товаре (услуге).

Документ устанавливает ответственность агрегаторов за недостоверную информацию о товаре или услуге. «Предусматривается ответственность агрегаторов за реальный ущерб, обусловленный предоставлением заведомо недостоверной информации о товаре (услуге), продавце (исполнителе, изготовителе, импортере), на основании которой был заключен договор с потребителем», — говорится в сообщении. При этом агрегатор может не возмещать убытки потребителю, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.

Также в соответствии с поправками понятие «агрегатора» исключает «осуществление деятельности, связанной с распространением рекламной и иной справочной информации о товаре (услуге)».

О том, что Правительство намерено сохранить норму об ответственности товарных агрегаторов перед пользователями, стало известно после совещания кабинета министров в начале февраля этого года. Сам же законопроект №126869-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»» был внесён Правительством РФ в Госдуму в марте прошлого года и в первом чтении принят депутатами в середине июня.

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