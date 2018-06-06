Таможня: снижается беспошлинный порог ввоза интернет-посылок

Определены новые правила ввоза зарубежных посылок на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Любителей интернет-заказов в иностранных онлайн-магазинах ждет снижение лимитов покупок в два раза — до 500 евро в месяц на человека, об этом начинают оповещать подразделения Дальневосточного таможенного управления. Начиная с какой конкретно даты вступают в силу данные правила, дальневосточные таможенники не уточняют. Согласно же предложению Минфина, снижение лимита должно начаться с 1 июля текущего года.

К 2020 году стоимость посылок будет снижена до 200 евро, но весовые ограничения останутся неизменными (не более 31 кг).

При превышении установленных лимитов для зарубежных посылок, придётся платить таможенную пошлину. В 2018 и 2019 годах она составит 30% от стоимости товара, но не менее четырёх евро за один килограмм превышенного веса. В 2020 – 15% стоимости, но не менее двух евро за один килограмм.

Правила ввоза товаров для личного пользования, утверждены Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

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