АКИТ предлагает обложить онлайн-магазины «недружественных стран» налогом от 30%

Интернет-магазины «недружественных» России стран предлагают обложить налогами. С такой инициативой выступила АКИТ. Там считают, что такая мера станет «ответом на недоброжелательную политику иностранных государств», а также «стимулом к развитию импортозамещения, росту отечественной промышленности и торговли». Введение налога, по подсчётам ассоциации, позволит получить более 30 млрд рублей дополнительных поступлений в российский бюджет.

По словам президента ассоциации Алексея Фёдорова, размер сбора должен составить не менее 30%, что соответствует сборам при классическом импорте (18% НДС и 10—15% — таможенная пошлина), в таком случае беспошлинный порог необходимо снизить до нуля, считают в АКИТ. Прежде всего инициатива может коснуться американских площадок eBay и Amazon.

По данным АКИТ, объем безналоговой торговли в 2017 году достиг 374 миллиардов рублей, из которых 34% приходится на интернет-площадки США и стран Евросоюза. Бюджет России не получил никаких поступлений с этого коммерческого оборота. Общий объем выпадающих доходов составил более 80 миллиардов рублей.

В настоящий момент в России один человек может в месяц без уплаты пошлины получить интернет-покупки на сумму не более €1000 и весом не более 31 кг. В случае превышения лимита пошлина составит 30%. В 2019 году беспошлинный порог планировалось снизить до €500, а в 2020 году — до €200, и при этом облагать НДС интернет-покупки из других стран не планируется. Однако согласно сравнительтно недавнему проекту приказа Минфина России, снижение «беспошлинки» до 500 евро может произойти уже в июле текущего года, и до двухсот евро порог будет снижен с 1 января 2019-го.

Стоит также заметить, что Amazon уже подвергался атакам со стороны властей, когда это касалось его облачного сервиса AWS, на котором запрещённая в России онлайн-рация Zello создавала всё новые и новые рабочие домены, а власти в лице Роскомнадзора и Генпрокуратуры банили их целыми пакетами. Но даже после ухода онлайн-рации с AWS власти от Amazon не отстали — в связи с блокировкой популярного мессенджера Telegram, на днях произошло массовое внесение IP-адресов и доменов (сравнимое с «ковровыми интернет-бомбардировками»), прямо или предположительно связанных с мессенджером Павла Дурова, и домены облачного сервиса там также присутствуют.

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