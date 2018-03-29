Таможня усиливает контроль за ввозом оборудования для майнинга

Федеральная таможенная служба (ФТС) России усилила контроль за ввозом и вывозом оборудования для майнинга. По словам представителей таможни, оборудование для майнинга подпадает под действие ограничений, которые распространяются на ввоз товаров с функциями шифрования и криптографии.

«Согласно Положению о ввозе и вывозе шифровальных средств на территорию Евразийского экономического союза, их перемещение осуществляется только при наличии сведений в едином реестре нотификаций или соответствующей лицензии. Физические лица, которые ввозят такие товары, включая почтовые пересылки и транспортные перевозки, должны декларировать их с использованием пассажирской таможенной декларации и иметь нотификацию на конкретную модель майнера», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, майнеры подпадают и под регламенты Таможенного союза, касающиеся низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости устройств.

«Оценку соответствия такого оборудования проводят в форме подтверждения соответствия, а само оборудование подлежит и обязательной маркировке единым знаком обращения на рынке ЕАЭС», — отметили в таможне.

В ведомстве также пояснили, что к основным видам оборудования для майнинга относятся: видеокарты, включая их «фермы», ASIC-майнеры и FPGA-платы.

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