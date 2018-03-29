В антимонопольное законодательство вписывают цифровые технологии

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выложила на общественное обсуждение законопроект, который вносит изменения в федеральный закон «О защите конкуренции» и иные законодательные акты Российской Федерации.

Как поясняет ФАС, в основе современной рыночной экономики решающую роль играют технологии (в первую очередь цифровые технологии), информация, цифровые и информационные платформы, интеллектуальная собственность. Однако отдельные стандартные категории действующего антимонопольного регулирования не могут быть эффективно применены в этих условиях. Негативным эффектом этого становится злоупотребление доминирующим положением.

Для исправления ситуации необходимо ввести в законодательство правила, «определяющие регулирование с учетом современных вызовов». Должны появиться дополнительные критерии, позволяющие отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают соответствующей рыночной властью, отмечает ФАС. Ведомство предлагает ввести новые понятия – «сетевой эффект», «ценовые алгоритмы» и «доверенное лицо».

Как отмечает ФАС, ценовые алгоритмы анализируют рынки и подстраивают цену. В условиях, когда компании используют подобные алгоритмы для оптимизации взаимоотношений с конкурентами, следует говорить в том числе о формировании картельных сговоров.

Документом планируется закрепить дополнительные более жесткие требования, которые связаны с контролем сделок в рамках экономической концентрации, связанных, приобретение технологий или иных нематериальных активов. Например, дискриминационными условиями со стороны компании предлагается считать также «дискриминационные условия доступа к данным, в том числе данным о потребителях».

Документ вводит новое условие контроля сделок – если объем сделки превышает 7 миллиардов рублей.

Также законопроект:

определяет правила привлечения доверенных лиц для выполнения функций по мониторингу и содействию исполнения предписания, выданного в рамках эконмической концентрации, в том числе в связи с передачей технологий;

определяет последствия неисполнения предписания антимонопольного органа, в том числе в виде выдачи в судебном порядке принудительной лицензии на использование изобретения и запрета на оборот товара на территории Российской Федерации;

исключает «иммунитеты» для применения антимонопольного законодательства к объектам интеллектуальной собственности.

Пункт «совершение административного правонарушения с использованием ценового алгоритма» также вводится в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность.

Дата окончания общественного обсуждения законопроекта — 24 апреля 2018 года. Высказать свои пожелания, замечания вы можете на странице проекта правового акта, пройдя регистрацию на сайте.

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