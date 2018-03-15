ФАС возбудила дело против Google за рекламу казино «Вулкан»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила в отношении компании Google дело о незаконном распространении контекстной рекламы онлайн-казино «Вулкан» в собственной поисковой системе. Об этом сообщается в документации антимонопольной службы.

Дело назначено к рассмотрению на 10 апреляhttps://t.co/n0AVmLiDxP — The Village (@villagemsk) March 15, 2018

«Google Inc. (США), предоставляя сервис AdWords, и ООО «Гугл», перепродавая рекламное пространство на территории Российской Федерации, распространяют в поисковой системе Google рекламу онлайн-казино [«Вулкан»[. На основании ч. 2 ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 33, ч. 1, 2 ст. 36 Федерального закона «О рекламе» возбудить производство по делу по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе», — говорится в документации. При этом уточняется, что лицами, участвующими в деле, признаны компания Google Inc и ООО «Гугл».

Напомним, недавно ФАС нашла нарушения на сайте sрorts.ru. Ведомство выявило факт распространения рекламы букмекерской конторы «Фонбет» в виде рекламных баннеров, представляющих собой гиперссылки для перехода на официальный сайт этой компании.

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