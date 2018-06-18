Таможня хочет обложить пошлиной все зарубежные интернет-покупки

ФТС предлагает облагать пошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах любой стоимости — ведомство уже направило в Минфин «комплексное предложение по совершенствованию трансграничной интернет-торговли». Нововведения предлагается принять через год — полтора, служба рассчитывает получить в бюджет около 1,5 евро (примерно 110 рублей) с каждой посылки. Бюджету это должно добавить 25 млрд рублей в год.

Сейчас в России пошлинами не облагаются посылки из зарубежных интернет-магазинов стоимостью до €1 тыс., но в пределах 31 кг в месяц. При превышении этого порога взимается единая ставка таможенной пошлины в 30%. В апреле министерство финансов предлагало с 2019 года снизить порог беспошлинного ввоза интернет-заказов до €500, а с 2020-го — до €200.

Однако на таможне считают, что снижение порога до €200 — это только часть решения, так как большинство интернет-посылок имеет стоимость в пределах €30. По данным «Почты России», которые приводит газета, в 2017 году из 283 млн иностранных посылок только 0,02% стоили дороже €200.

По мнению чиновников, товары для личного пользования должны продаваться как коммерческие товары, таможенный платеж нужно снизить до 20% и ввести комбинированную ставку, например не менее €1 за 1 кг, а также сбор в 20% на коммерческие товары дешевле €200. В дальнейшем порог беспошлинного ввоза интернет-заказов будет снижаться.

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