«Суверенность» войдёт в Рунет с Урала

На Урале до конца года всё будет готово для тестирования «суверенного интернета». Уже сейчас идёт установка пилотного оборудования в Челябинске и Магнитогорске. Аналогичный процесс происходит в Тюмени — новости об этом появились в середине сентября текущего года. В Екатеринбурге аппаратно-программное решение под название EcoNADPTI уже стоит. Как сообщает РБК, что в пилотах задействованы все крупнейшие на Урале операторы связи — Ростелеком, МТС, МегаФон, ВымпелКом, «ЭР—Телеком Холдинг» (Дом.ру) и «Екатеринбург-2000» («Мотив»).

Из-за секретности Роскомнадзора пока точно не известно, какое конкретно оборудование поставляется для «суверенного рунета», но можно сделать предположения исходя из ассортимента продукции РДП.РУ. Компания Research & Development Partners (RDP.RU) создана в 2010 году в составе группы компаний «Экотелеком» в качестве подразделения, специализирующегося на разработке сетевых решений для операторов связи и предприятий на базе commodity-платформ (x86). Она специализируется на разработке программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для высокопроизводительной обработки сетевого трафика. Продукция компании широко используется в сетях операторов.

Краткая история компании. С 2013 года компания вышла на российский рынок с продуктом EcoNAT, начались продажи альтернативным операторам связи. В июле 2014 года начаты продажи EcoBRAS и Eco3in1, а EcoNAT стали оптимизировать под технические требования Ростелекома. В марте 2015 года стартовал масштабный проект по разработке EcoRouter. В ноябре 2015 года RDP.RU одержало победу в крупном конкурсе ПАО Ростелеком на поставку комплексов CG-NAT для сети IP/MPLS, хотя в конкурсе участвовали все ведущие мировые вендоры. Итогом стало заключение контракта на поставку CG-NAT на 70% сети Ростелекома. В ноябре 2016 года ПАО Ростелеком вошло в капитал РДП.РУ.

Про EcoNATDPI (EcoSGE) на сайте РДП.РУ сказано, что это решение, которое «позволяет развернуть на базе одного физического устройства три функции, необходимые для каждого оператора ШПД: CG-NAT, BRAS и URL-Filtering».

«Продукт отличается функциональностью и исключительно высокой производительностью: CG-NATспособен обрабатывать 160 Гб трафика на один юнит (лучший результат в отрасли), BRAS позволяет экономично реализовать функционал сервисного шлюза IPoE, URL-Filtering обеспечивает стопроцентную фильтрацию и блокировку контента, запрещенного Росконадзором. На сегодняшний день EcoNATDPI (EcoSGE) не имеет аналогов ни в России, ни за рубежом — никто из вендоров не производит программно-аппаратные платформы с такими функциями и техническими характеристиками», — также говорится в пресс-релизе.

Недавно главный акционер компании «Эр-Телеком» Андрей Кузяев на пресс-конференции подтвердил участие компании в реализации нового закона. Однако подчеркнул, что это не мешает инновационному развитию компании:

«Закон о суверенном интернете принят. И нужно его исполнять. Мешает ли закон о суверенном интернете инновациям? На сегодняшний день, как вы видите, не мешает. Как будет дальше — жизнь покажет».

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Закон о «суверенном интернете» предполагает внедрение систем фильтрации трафика (Deep Packet Inspection; DPI) на сетях операторов связи. Для реализации была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА). Ее возглавил экс-глава Nokia в России и бывший замминистра связи Рашид Исмаилов.

Учредитель этой компании — некий Бабенко Олег Владимирович, который раньше, судя по всему, не имел отношения к сфере телекоммуникаций, а значился владельцем нескольких компаний с основным профилем девелопмент.

До Исмаилова ДЦОА три месяца возглавлял Павел Никитин — ныне действующий гендиректор крупнейшего производителя систем легальной прослушки на сетях операторов связи (СОРМ) «МФИ Софт». До этого он возглавлял компании «Шторм Технологии» и «Корвет девелопмент», которые значатся в структуре «ИКС Холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова — партнера миллиардера Алишера Усманова.

Тестовый режим работы покажет реакцию пользователей и способность новых систем блокировать все запрещённые Роскомнадзором сайты.

«В рамках пилотного проекта ГРЧЦ (ФГУП «Главный радиочастотный центр», находится в ведении Роскомнадзора) планирует до конца 2019 года полностью покрыть системами DPI весь Уральский федеральный округ. Интегратором назначена ДЦОА — она занимается поставкой и внедрением DPI на сетях всех операторов, оборудование разработано компанией РДП.РУ», — рассказал РБК топ-менеджер одного из операторов связи. Информацию подтвердил второй собеседник, участвующий в пилотном тестировании.

Компания ДЦОА появилась в ноябре 2018 года. Именно она займется поставкой и установкой систем фильтрации трафика на сетях операторов связи. С помощью этого оборудования можно будет исполнять закон о суверенном рунете, который вступает в силу уже 1 ноября, а именно — блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, в том числе мессенджер Telegram. Тестирование, по сведениям ряда СМИ, уже началось.

Суверенный рунет проверяют на Урале. В тестах участвуют все провайдеры домашнего интернета https://t.co/PbhfcR8sQL pic.twitter.com/Jfd6l0k7HG — Хабр.Новости (@habra_news) September 27, 2019

Территория Урала — 10,6% от РФ, население — 12,4 млн человек. Специалисты предупреждают, что жители этого региона могут испытать трудности с работой некоторых интернет-сервисов. «Тестирование проводится в основном на сетях фиксированной связи, то есть затрагивает пользователей домашнего интернета. Подвижную связь, то есть мобильный интернет, пока не особо трогают», — сказал один из источников РБК.

DPI работает не круглосуточно. Его ненадолго включают, смотрят на результат, потом выключают. Операторы стараются, чтобы тесты проходили незаметно для абонентов, но небольшие сбои всё равно случаются.

Пилот по переводу всего округа на DPI будет завершен к концу года, потом будут решать о развертывании системы в других регионах. Параллельно будут оценивать, насколько «токсичным» эксперимент оказался для пользователей и сумели ли операторы заблокировать все, что нужно (и не зацепили ли лишнее), из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора. Сейчас ДЦОА, судя по активности на сайтах рекрутинговых компаний, ведет поиск технических специалистов. В описании этих вакансий сказано, что компания занимается обеспечением работы и безопасности сетей операторов связи и крупных корпораций, в том числе установкой защитного оборудования, а также разработкой собственного ПО для обнаружения и устранения угроз.

По данным СПАРК, до назначения Исмаилова на пост гендиректора, во главе ДЦОА три месяца стоял Павел Никитин. Он является гендиректором «МФИ Софт», которая занимается производством систем прослушки, устанавливаемых на сетях операторов связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

В свое время Никитин руководил компаниями «Шторм Технологии» и «Корвет девелопмент». Как и «МФИ Софт», эти компании входят в структуру «ИКС Холдинга» предпринимателя Антона Черепенникова. Холдинг был создан, помимо прочего, на базе активов, приобретенных у бизнесмена Алишера Усманова. Сотрудники команды Черепенникова принимают участие в пилоте и курируют внедрение DPI.

Черепенников в последние годы вкладывал средства в основных российских разработчиков СОРМ. Несколько месяцев назад связанная с Черепенниковым структура приобрела 80% производителя DPI «АДМ Системы». Эта компания принимала участие в тестировании DPI для выполнения закона о «суверенном Рунете», которое в прошлом году начал проводить Роскомнадзор. Победителем тестирования стала компания РДП.РУ, но источники РБК утверждают, что «АДМ Системы» сейчас приводят свою DPI в соответствии с требованиями Роскомнадзора, и в будущем эта система также может быть использована.

Согласно данным программы «Цифровая экономика», расходы на реализацию закона о суверенном рунете запланированы в размере более 30 млрд руб., из которых 20,8 млрд руб. должно пойти на закупку оборудования.

На финансирование проекта до конца 2021 года за счет средств резервного фонда правительства ГРЧЦ должен получить 16,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета, 3 млрд из них уже перечислены. В июне к уже утвержденным субсидиям добавили дополнительные 1,8 млрд рублей. В цели выдачи субсидий указано, что на эти деньги ГРЧЦ до 2021 года должен создать информационные системы мониторинга маршрутов трафика в интернете, а также фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

Пока особых изменений в работе интернета жители Урала не заметили. По крайней мере, сообщений о сбоях не поступало.

«Спешу вам сообщить, что особых изменений в работе интернета пока не замечено: ни дома, ни в офисе, ни в мобильных устройствах. Telegram работает прекрасно, все остальные сервисы тоже. Скорость как обычно. Ежели чего сломается — сообщу о том почтовыми голубями», — шутит шеф-редактор Znak.com Дмитрий Колезев.

Резонные вопросы относительно обстоятельств внедрения нового цензурирующего оборудования задаёт Telegram-канал «Телеком-ревью»:

«Интегратором назначена компания «Данные — центр обработки и автоматизации». — Закон о рунете и изменения, внесенные законом 90-ФЗ, вступают в силу с 1 ноября 2019 года.

— Каким образом ДО вступления в силу закона был назначен некий интегратор?! — В рамках закона о рунете Роскомнадзор предоставляет на безвозмездной основе операторам связи технические средства противодействия угрозам (ТСПУ).

— Какие могут быть DPI, если по закону ТСПУ выполняют только задачу управления при введении Централизованного управления сетью?! — В рамках закона о рунете оператор связи (при этом не любой, а только — оказывающий услуги доступа к «Интернет») обязан обеспечивать установку ТСПУ. Ни о каких DPI речи не идет и законом не требуется.

— Почему операторы ставят то, что не обязаны по закону?! Роскомнадзор и ГРЧЦ «принуждают» операторов это делать?! — По закону ТСПУ предоставляет Роскомнадзор безвозмездной, средства на их производство идут из федерального бюджета.

— Разве уже прошли торги и закупки оборудования? Кто является победителем и будет поставлять? Оборудование уже сертифицировано для сетей связи? Тогда как некое «оборудование» может внедряться на сетях операторов?»

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«А вообще, — вспоминает Колезев, — в связи с тестированием «суверенного Рунета» на Урале, стал вспоминать: вчера у «Мегафона» дважды пропадала сеть, то есть просто исчезали все деления индикатора, как будто в глухой тайге. Лечилось переходом в авиарежим и обратно. Не обратил внимания, а сейчас думаю — может, оно?»

Недавно Правительство РФ выпустило постановление, по которому Роскомнадзор сможет централизованно управлять сетью связи общего пользования в случае возникновения угрозы для её функционирования в России. Также Роскомнадзор будет определять порядок, сроки и состав предоставляемой операторами связи информации о взаимодействии сетей, о линиях связи, пересекающих границу РФ, правила маршрутизации трафика в случае осуществления централизованного управления сетью.

В начале мая текущего года президент РФ Владимир Путин подписал поправки в закон «О связи» и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», одобряющие суверенизацию Рунета.

Согласно документу, в случае возникновения угроз устойчивой, безопасной и целостной работе российского сегмента интернета на территории страны, Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». Утверждать порядок такого управления, определять виды угроз и меры по их устранению, а также «случаи управления техническими средствами противодействия угрозам и передачи обязательных к выполнению указаний» будет правительство.

Как заявляли авторы закона, он позволит увеличить безопасность и устойчивость национального сегмента интернета в случае какого-то внешнего негативного воздействия: попыток извне повлиять на качество сигнала или организовать отключение сети. По мнению противников закона, новые средства фильрации на очень глубоком уровне и дополнительная инфраструктура существенно занизят скорость трафика. Кроме того, вопросы вызывает стоимость реализации проекта: минимальная сумма достигает 20 млрд руб, но эксперты говорят о гораздо больших затратах.

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