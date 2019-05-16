Срок ультиматума Роскомнадзора VPN-сервисам истёк

В конце марта текущего года Роскомнадзор сообщил о направлении десяти VPN-сервисам требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей информацию о сайтах, доступ к которым должен быть заблокирован. Согласно вступившему в ноябре 2017 года в силу федеральному закону 276-ФЗ, VPN-сервисы обязаны предоставить данные о себе российскому надзорному ведомству, а также подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров. К таким обязанностям относится ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. «Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС, — подчеркивает РКН. — Данная норма также распространяется на операторов поисковых систем. В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису».
На днях отведённый законом срок истёк. На данный момент вот что известно о реакции сервисов на требования РКН:
Реакция тех VPN, которым Роскомнадзор уведомление не отправлял, но они заранее объявили о своей позиции:
ИТОГО:
12 отказываются от сотрудничества по блокировкам сайтов, 3 — думают, 1 — согласен.
Роскомнадзор в данный момент должен принять решение о блокировке «отказников» и «молчунов», но каким образом будет это происходить, пока не совсем понятно. К примеру, в борьбе с мессенджером Telegram надзорное ведомство сначала ударилось в эпистолярный жанр, растянув таким образом момент между предъявлением первых претензий и фактической блокировкой почти на год. С LinkedIn процесс блокировки был публичным и с участием судебной системы РФ. А вот мессенджеры BlackBerry, Imo (впоследствии был вынесен из реестра заблокированных сайтов) и Line попали в бан без особых душевных метаний и правовых телодвижений. Почти та же ситуация произошла и с онлайн-рацией Zello.
В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале текущего года компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС и выплатила наложенную судом сумму. Роскомнадзор утверждает, что после этого Google якобы «начал фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром», но подтверждения этому нет.
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