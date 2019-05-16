Срок ультиматума Роскомнадзора VPN-сервисам истёк

В конце марта текущего года Роскомнадзор сообщил о направлении десяти VPN-сервисам требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей информацию о сайтах, доступ к которым должен быть заблокирован. Согласно вступившему в ноябре 2017 года в силу федеральному закону 276-ФЗ, VPN-сервисы обязаны предоставить данные о себе российскому надзорному ведомству, а также подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров. К таким обязанностям относится ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. «Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС, — подчеркивает РКН. — Данная норма также распространяется на операторов поисковых систем. В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису».

На днях отведённый законом срок истёк. На данный момент вот что известно о реакции сервисов на требования РКН:

TorGuard — отказ + убирают сервера из РФ.

VyprVPN — отказ.

OpenVPN — отказ.

NordVPN — отказ + убрали сервера из РФ.

VPN Unlimited — отказ.

IPVanish — отказ + убрали сервера из РФ.

Kaspersky Secure Connection — согласие.

Hide My Ass! — нет реакции.

Hola VPN — нет реакции.

ExpressVPN — нет реакции.

Реакция тех VPN, которым Роскомнадзор уведомление не отправлял, но они заранее объявили о своей позиции:

ProtonVPN — отказ.

Private Internet Access — отказ.

TrustZone — отказ + убирают сервера из РФ.

Windscribe — отказ

Ivacy VPN — отказ

TgVPN — отказ, серверы в РФ принципиально не имеют.

ИТОГО:

12 отказываются от сотрудничества по блокировкам сайтов, 3 — думают, 1 — согласен.

Роскомнадзор в данный момент должен принять решение о блокировке «отказников» и «молчунов», но каким образом будет это происходить, пока не совсем понятно. К примеру, в борьбе с мессенджером Telegram надзорное ведомство сначала ударилось в эпистолярный жанр, растянув таким образом момент между предъявлением первых претензий и фактической блокировкой почти на год. С LinkedIn процесс блокировки был публичным и с участием судебной системы РФ. А вот мессенджеры BlackBerry, Imo (впоследствии был вынесен из реестра заблокированных сайтов) и Line попали в бан без особых душевных метаний и правовых телодвижений. Почти та же ситуация произошла и с онлайн-рацией Zello.

В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале текущего года компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС и выплатила наложенную судом сумму. Роскомнадзор утверждает, что после этого Google якобы «начал фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром», но подтверждения этому нет.

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