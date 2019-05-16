16.05.2019
Срок ультиматума Роскомнадзора VPN-сервисам истёк
Направляя в марте этого года требования о необходимости подключения к системе блокировок сайтов первым десяти VPN-сервисам, российское надзорное ведомство дало им тридцать рабочих дней (по закону) на принятие решения, и в случае отказа теперь может в любой момент начать их блокировку

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В конце марта текущего года Роскомнадзор сообщил о направлении десяти VPN-сервисам требования о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей информацию о сайтах, доступ к которым должен быть заблокирован. Согласно вступившему в ноябре 2017 года в силу федеральному закону 276-ФЗ, VPN-сервисы обязаны предоставить данные о себе российскому надзорному ведомству, а также подключиться к ФГИС в течение 30 рабочих дней. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет обязанности для владельцев VPN-сервисов и анонимайзеров. К таким обязанностям относится ограничение доступа к запрещенным в России интернет-ресурсам. «Для получения доступа к актуальной версии единого реестра запрещенной информации сервисы обязаны подключиться к ФГИС, — подчеркивает РКН. — Данная норма также распространяется на операторов поисковых систем. В случае выявления факта несоблюдения предусмотренных законом обязанностей, Роскомнадзор может принять решение об ограничении доступа к VPN-сервису».

На днях отведённый законом срок истёк. На данный момент вот что известно о реакции сервисов на требования РКН:

  • TorGuard — отказ + убирают сервера из РФ.
  • VyprVPN — отказ.
  • OpenVPN — отказ.
  • NordVPN — отказ + убрали сервера из РФ.
  • VPN Unlimited — отказ.
  • IPVanish — отказ + убрали сервера из РФ.
  • Kaspersky Secure Connection — согласие.
  • Hide My Ass! — нет реакции.
  • Hola VPN — нет реакции.
  • ExpressVPN — нет реакции.

Реакция тех VPN, которым Роскомнадзор уведомление не отправлял, но они заранее объявили о своей позиции:

  • ProtonVPN — отказ.
  • Private Internet Access — отказ.
  • TrustZone — отказ + убирают сервера из РФ.
  • Windscribe — отказ
  • Ivacy VPN — отказ
  • TgVPN — отказ, серверы в РФ принципиально не имеют.

ИТОГО:
12 отказываются от сотрудничества по блокировкам сайтов, 3 — думают, 1 — согласен.

Роскомнадзор в данный момент должен принять решение о блокировке «отказников» и «молчунов», но каким образом будет это происходить, пока не совсем понятно. К примеру, в борьбе с мессенджером Telegram надзорное ведомство сначала ударилось в эпистолярный жанр, растянув таким образом момент между предъявлением первых претензий и фактической блокировкой почти на год. С LinkedIn процесс блокировки был публичным и с участием судебной системы РФ. А вот мессенджеры BlackBerry, Imo (впоследствии был вынесен из реестра заблокированных сайтов) и Line попали в бан без особых душевных метаний и правовых телодвижений. Почти та же ситуация произошла и с онлайн-рацией Zello.

В настоящее время к ФГИС подключены операторы поисковых систем «Яндекс», «Спутник», Mail.ru, Rambler. В начале текущего года компания Google была оштрафована Роскомнадзором на 500 тысяч рублей за неисполнение требований о подключении к ФГИС и выплатила наложенную судом сумму. Роскомнадзор утверждает, что после этого Google якобы «начал фильтрацию поисковой выдачи в соответствии с реестром», но подтверждения этому нет.

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