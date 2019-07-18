Роскомнадзор наложил на Google ещё один штраф

Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за отказ фильтровать в выдаче по поисковому запросу запрещенную в России информации. «Контрольным мероприятием зафиксировано, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи — более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В отношении Google назначена сумма штрафа в размере 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении РКН.

Ведомство подчеркивает, что о результатах проверки Google уведомили еще в конце мая текущего года. В начале июля текущего года Роскомнадзор составил на Google новый протокол о взыскании с компании штрафа до 700 тысяч рублей за снижение фильтрации запрещенной в России информации.

В апреле Google из поисковой выдачи удалял 80% запрещенного контента, но данные на конец мая показали, что этот показатель упал до 67,5%. За неисполнение требований был составлен протокол.

Закон о штрафах для поисковиков и хостеров, отказывающихся исполнять закон о запрете обхода блокировок (155-ФЗ), вступил в силу в конце сентября прошлого года. Согласно российскому законодательству (регламентируется 276-ФЗ ), поисковик должен полностью исключить из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы, доступ к которым ограничен на территории России.

В свою очередь в Google заявляли, что с Роскомнадзором были достигнуты договоренности. «У нас ничего не менялось, пару месяцев назад мы достигли договоренности, что мы не подключаемся к реестру запрещенных сайтов и вслепую ничего не удаляем, а рассматриваем запросы на удаление контента, и где это отвечает требованиям, удаляем контент из российского сервиса. Мы не понимаем, почему Роскомнадзор говорит о новом деле и откуда они берут эти цифры», — говорили в компании.

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