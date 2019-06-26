Роскомнадзор пригрозил Google новым штрафом за отказ «вслепую» фильтровать трафик

Американский IT-гигант Google снова попал в поле зрения российских властей. Так, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. руб. По его словам, именно неисполнение российского законодательства может стать причиной административного наказания. Он добавил, что к концу июля будут проведены все формальные процедуры относительно данного дела. Глава РКН также уточнил, что в понятие процедур входит составление протокола, а также приглашение Google на саму процедуру.

Кроме этого, комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России приняла решение о наличии в контекстной рекламе поисковой системы Google нарушения требования закона о рекламе, который не допускает рекламу услуг по подготовке и написанию дипломных, диссертационных и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации, сообщило ведомство.

В Google удивились возможному штрафу от Роскомнадзора, поскольку ранее со службой были достигнуты договоренности. Об этом «МБХ медиа» рассказал источник в компании, пожелавший остаться анонимным:

«У нас ничего не менялось, пару месяцев назад мы достигли договоренности, что мы не подключаемся к реестру запрещенных сайтов и вслепую ничего не удаляем, а рассматриваем запросы на удаление контента, и где это отвечает требованиям, удаляем контент из российского сервиса. Мы не понимаем, почему Роскомнадзор говорит о новом деле и откуда они берут эти цифры».

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По словам Жарова, компания продолжает фильтровать запрещенный в России контент на уровне 68−70%. «Мы уже в процессе составления протокола, административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется», — сказал глава РКН.

По словам Жарова, в апреле Google из поисковой выдачи удалял 80% запрещенного контента, но данные на 30 мая показали, что этот показатель упал до 67,5%. Жаров отметил, что если количество удаленных материалов не начнет увеличиваться, компанию ждет новый штраф.

С 1 октября 2017 года поисковики обязаны удалять из выдачи ссылки на заблокированные в России сайты. Летом 2018 года Госдума также ввела штрафы за выдачу ссылок на анонимайзеры. 11 декабря 2018 года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение этого закона, и компания выплатила штраф.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, который существенно ужесточает требования законодательства «в сфере обработки данных и распространения информации с учётом международного опыта». Согласно документу, максимальный штраф за повторное «неисполнение обязанностей оператором поисковой системы» предполагается увеличить до 5 миллионов рублей.

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