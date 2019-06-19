РосКомСвобода запустила мониторинг преследования граждан за онлайн-публикации

Общественная организация «РосКомСвобода» совместно с «Комитетом гражданских инициатив» начинает новый большой проект по мониторингу инцидентов, связанных с административным и уголовным преследованием граждан за их высказывания в интернете, который будет располагаться на портале BlackScreen.Report

Необходимость такой работы продиктована не прекращающимися случаями возбуждения реальных дел по «экстремистским» уголовным и административным статьям, а также введением новых законов, вводящих наказания за публикации недостоверных новостей и за оскорбление власти.

Значительно обострилась ситуация в 2017-2018 годах — количество заведённых дел растёт в геометрической прогрессии, а реальных посадок стало больше. По мнению экспертов РосКомСвободы, практика применения статей экстремистской направленности весьма неоднозначна и зачастую носит неправомерный характер, а также нередко служит средством улучшения статистических показателей работы правоохранительных органов. Причем тупиковый путь преследования россиян за высказывания в интернете ощутили и сами власти ещё летом прошлого года, в связи с чем начались первые разговоры о некотором послаблении законодательства в этой сфере.

Однако несмотря на инициированную Президентом России В.Путиным частичную декриминализацию одной из самых спорных статей — 282 УК РФ, заметного улучшения в сфере онлайн-прав и свобод не произошло, даже более того — правозащитники ожидают ещё большего роста наказаний за высказывания в Сети в связи с переводом наказаний из уголовной в административную плоскость, что, к сожалению, подтверждается последними событиями.

Открывая новый проект по мониторингу преследования граждан за публикации в Сети, команда РосКомСвободы не только берется собрать наиболее полную и удобную для работы исследователей базу инцидентов по преследованию за высказывания в Интернете, но и надеется усилить таким образом общественный контроль за правоохранительными органами и повысить прозрачность правоприменения наказаний российских граждан «за постинг и репостинг».

На портале BlackScreen.Report будет в ежедневном режиме формироваться база данных по применению наказаний по «экстремистской направленности» и другим тематикам, связанным с запретом тех или иных публикаций в Сети (по статьям УК РФ: 148, 205.2, 280, 280.1, 282, 282.1, 297, 298.1, 319, 354.1 и другим статьям уголовного и административного кодексов).

Проектом будут освещаться дела по уголовному и административному преследованию интернет-пользователей в России за их слова, цитаты, картинки, анекдоты, аудиозаписи и прочие публикации в социальных сетях, форумах и других онлайн-медиа. Пристальное внимание мы будем уделять и новой государственной практике административного наказания «за оскорбление властей», которая перешла в активную фазу.

Важнейшей составляющей проекта является непосредственная юридическая помощь тем, кто попал под преследование за выражения мнений. Мы хотим остановить сомнительную практику наказаний за «мыслепреступления». Юридическая команда РосКомСвободы проконсультирует граждан, попавших в поле зрения правоохранительных органов в результате размещения информации в сети Интернет.

О том, как выглядит положение дел в сфере преследований за высказывания в интернете можно будет наблюдать в специальном разделе сайта с помощью соответствующих графиков и диаграмм:

С помощью специальной формы обратной связи вы сами сможете сообщать нам об инцидентах, связанных с преследованием за высказывания в Сети.

На портале также есть карта, где отображено распределение судебных дел по субъектам РФ.

В разделе «Судебные дела» вы сможете увидеть таблицу со списком заведённых против россиян как уголовных, так и административных дел. С каждым из них можно ознакомиться подробнее, просто кликнув по нему.

В «Новостях» будут отображаться все публикации РосКомСвободы, посвящённые преследованию россиян за интернет-активность.

Артем Козлюк, руководитель РосКомСвободы:

«Общество давно пришло к консенсусу, что сформированная за последние годы система уголовного и административного преследования граждан за их мысли, высказанные в социальных сетях и медиа-площадках, опубликованные мемы, анекдоты, репосты — крайне несправедлива и основана на очень субъективном восприятии информации из онлайн-пространства со стороны следователей, прокуроров и судей. Зачастую эти наказания носят выборочный, случайный характер: за одну и ту же публикацию можно сесть в тюрьму на 2 года, а можно её же встретить тысячи и тысячи раз онлайн. Почему посадили именно этого человека? Надо посадить за подобное еще 10 тысяч людей? 100 тысяч? Чтобы что? Информация сама по себе никуда не пропадает, а люди по какой-то случайной выборке получают штрафы и сроки. Нередки случаи и преследования конкретных активистов за их политические или социальные взгляды. Также мы видим, что создаются целые системы мониторинга действий пользователей в Сети со стороны региональных властей и правоохранительных органов. Всё это характеризует, с одной стороны, неэффективную палочную систему, где «правит бал» отчетность с галочками возбужденных дел. С другой стороны — эта же система может преследовать и конкретных граждан за их убеждения и гражданскую позицию. Мы хотим повысить прозрачность действий госорганов по исследуемой тематике, а также привлечь граждан к отстаиванию своих прав на свободу мысли и слова, свободу выражения мнения, свободу совести. Мы будем помогать в этом информационно, аналитически, юридически. Мы в этом вопросе активно сотрудничаем с разными общественными и правозащитными организациями: Центром «Сова», «Агорой», Обществом защиты интернета, Комитетом гражданских инициатив и другими. Надеюсь, что наша совместная работа сможет в лучшую сторону изменить ситуацию и людей, которых государство наказывает за высказанное слово станет значительно меньше».

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Саркис Дарбинян, глава юридической практики РосКомСвободы:

“Несмотря на видимую либерализацию 282-ой статьи УК, которая чаще всего применялась к пользователям соцсетей за онлайн-активность, а также перевод состава в административную преюдицию, людей не стали меньше преследовать за их посты в соцсетях и онлайн активность. Только в 2019 году появилось по-сути 3 новых административных статьи — 20.31 за разжигание ненависти, 13.15 за фейк-нюьз и 20.1 за неуважение к власти или обществу. Да и другие статьи УК никуда не делись. Учитывая и последние тренды по автоматизации процесса поиска противоправного контента, на которые сейчас власти тратят много денег путем закупки специализированного ПО, можно с уверенностью сказать, что совокупная практика в самое ближайшее время по ним будет только увеличиваться. Простые пользователи, активисты, блогеры попадают зачастую под жернова уголовной и административной системы наказания за достаточно безобидный контент на своих собственных страницах и не знают, как им защищаться. В рамках проекта мы намерены помощь по таким делам и предоставим отличных адвокатов для защиты в случае преследования за подобную деятельность. Нельзя допускать, чтобы людей судили и штрафовали за выражение мнения онлайн, даже если такое мнение порой звучит с острым юмором или достаточно жесткой критикой”.

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