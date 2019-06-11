Летние наказания за слова: от «призывов к экстремизму» до «АУЕ»

После того, как Владимир Путин подписал закон о декриминализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды), в СМИ и соцсетях неоднократно описывались случаи закрытия дел против граждан, чьи высказывания в интернете повлекли уголовное преследование. Однако это совсем не означает, что правоохранители совсем уж потеряли интерес к тем, кто оставляет в интернете резкие высказывания по тем или иным политическим и социальным вопросам. Как мы уже писали раньше, часть подобных дел постепенно перетекает из уголовной в административную плоскость, плюс к этому прибавилось ещё статей, за которые могут привлечь к админотвественности — это причастность к «нежелательным организациям», «оскорбление властей», ну и всё тот же «экстремизм», только уже караемый крупными штрафами. Также не стоит забывать — никто не отменял статью 280 УК РФ (призывы к эстремизму), и ещё целый «букет» подобных статей, за которые могут привлечь как по «уголовке», так и по «административке». РосКомСвобода провела небольшой мониторинг СМИ, который свидетельствует о достаточно высокой активности правоохранителей и судов по части штрафов и даже приговоров за высказывания в Сети. Мы отобрали наиболее вызывающие вопросы (подобных случаев, конечно, гораздо больше), и сейчас о них вам расскажем.

В конце мая в столице Республики Коми за экстремизм был арестован пенсионер-общественник Владимир Баев. Пожилому активисту предъявлено обвинение сразу по двум «экстремистским» статьям 280 и 282 УК РФ, и только благодаря его болезни и возрасту он не был отправлен в СИЗО ждать суда, а оставлен на «подписке о невыезде». Попытки властей перевести дело из разряда уголовных в административные (в связи с декриминализацией статьи 282) Владимир Баев отвергает, так как считает себя полностью невиновным.

В начале июня Верховный суд утвердил приговор в отношении экс-координатора волгоградского штаба Алексея Навального Алексея Волкова по делу о картинке с «Родиной-Матерью», о чём он сам написал в своём Twitter:

По моему делу о «зеленке в фотошопе» Верховный суд постановил: Приговор оставить в силе, наказание отменить в связи с истечением срока давности. Больше подробностей в подкасте у @Komanda29 https://t.co/aniwaxKcUH pic.twitter.com/drMPZgyGmz — Алексей Волков (@Volkov_Alx) June 5, 2019

Суд оставил в силе приговор Волгоградского областного суда о штрафе в 200 тысяч рублей, но от наказания Волкова освободил в связи с истечением срока давности. Волкова признали виновным в реабилитации нацизма (часть 3 статьи 354.1 УК). По версии следствия, Волков летом 2017 года опубликовал во «ВКонтакте» картинку с волгоградским памятником «Родина-мать» с лицом, испачканным зеленкой и таким образом осквернил символ воинской славы. В октябре 2017 года Волгоградский областной суд вернул дело следствию из-за неверной квалификации. Судья посчитала, что есть основания квалифицировать дело как более тяжкое.

В Курганской области участились случаи осуждения «экстремистов». Так, в конце мая на два года условно был осужден приезжавший в Курган 22-летний житель Тюмени. Его признали виновным в совершении двух преступлений — «публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и те же деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет.

Летом 2018 года он, находясь в Кургане, из аэрозольного баллончика с краской нанес на стены одного из гаражей надписи. Потом тюменец сфотографировался и выложил фото в соцсетях, где его и обнаружили курганские борцы с экстремизмом. Эксперты увидели в них призывы к насильственным и враждебным действиям, нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его национальной принадлежности.

Приговором Благовещенского районного суда в начале июня был осужден 27-летний житель области за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом передает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Установлено, что молодой человек, являясь зарегистрированным пользователем социальной сети «ВКонтакте», ознакомившись посредством сети Интернет с идеологией криминальной субкультуры АУЕ, и, попав под ее влияние, разместил на странице в социальной сети изображение, содержащее аббревиатуру российского неформального объединения банд с текстом, побуждающим к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции. В судебном заседании обвиняемый, признав свою вину, полностью раскаялся в содеянном.

Суд назначил амурчанину наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе в сети Интернет, на 1 год.

На днях Нахимовский районный суд Севастополя приговорил левого активиста Валерия Большакова к 2,5 годам условно и запретил ему занимать государственные должности по обвинению в публичных призывах к экстремизму. Речь идет о публикации во «ВКонтакте» с критикой властей и «призывами к установлению диктатуры пролетариата» вместо «путинского режима». Гособвинение запрашивало для Большакова 4 года условно. Сам активист вину не признает.

«Я проникся идеей, говоря языком обвинения, что нынешний социально экономический и политический курс государства России имеет антинародный характер. И при этом данный курс дает преимущества наименее значительной части населения: крупному капиталу, высшим слоям чиновничества», — сказал в последнем слове Большаков.

Большаков был задержан в ноябре 2017 года. Тогда его также обвиняли в возбуждении ненависти и вражды к социальной группе «терские казаки» (ст. 282 УК), о конфликте с которыми он написал пост во «ВКонтакте». В феврале 2019 года обвинение по этой статье с Большакова сняли в связи с частичной декриминализацией законодательства, оставив только призывы к экстремизму.

По словам адвоката Алексея Ладина, защита будет подавать апелляционную жалобу и требовать полного оправдания Большакова.

В Волгодонске суд отправил под домашний арест активиста «Ассоциации народного сопротивления» (АНС) Владимира Бояринова, обвиняемого в призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом «Новой газете» сообщил пресс-секретарь движения Никита Зайцев. По его словам, уголовное дело против Бояринова возбудили в мае. Поводом для этого стал комментарий активиста на странице одной из групп во «ВКонтакте», который он оставил в июле прошлого года.

Сотрудники ФСБ задержали Бояринова 5 июня в Москве у станции метро «Павелецкая». Два дня он провел в отделении полиции, после чего его перевезли в Волгодонск. Бояринов сообщил, что по дороге в Ростовскую область сотрудники ФСБ избили его, добавил Зайцев.

Осенью 2016 года Бояринова уже вызывали в ФСБ из-за комментария на странице активистки Дарьи Полюдовой в соцсети. Тогда силовики объяснили ему, что его высказывание подпадает под статью о призывах к экстремизму, однако уголовное дело возбуждать не стали. В декабре ему позвонил следователь и предложил дать показания о том, что якобы они с Полюдовой вместе готовили теракты в Ростове. Активист отказался, и тогда следователь пригрозил арестом.

Между тем, представители властей высказывают весьма противоречивые мнения относительно приговоров за высказывания в интернете. К примеру, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила за отмену уголовной ответственности за репосты, так как считает, что надо выработать четкие законодательные критерии, позволяющие признать материалы или убеждения экстремистскими. Об этом говорится в ее докладе за 2018 год, который представлен на днях:

«Исключение уголовной ответственности за репосты информации в социальных сетях, если лицо, скопировавшее информацию, не имело умысла в части наступления общественно опасных последствий, заслуживает поддержки. Пересылая информацию, человек не может до конца оценить, в чем заключается ее общественная опасность, а зачастую распространяет соответствующие сведения, преследуя законные и, по его мнению, общественно полезные цели».

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В то же время, заместитель министра связи Алексей Волин считает, что интернет не является чем-то особенным и сейчас его регулируют точно так же, как в свое время регулировали «бумагу, эфир, вывески на заборах». Он также поддержал «закон о фейках» и «об оскорблении властей». По первому закону Волин заявил, что он предусматривает запрет «только той заведомо ложной, слово «заведомо» здесь очень важно, информации, которая может привести к серьезным общественным потрясениям». По второму высказал следующее мнение:

«Давайте начнем с того, что закон об оскорблении, и опять возвращаемся к формулировкам, у нас он называется «закон об оскорблении власти», потому что, по сути дела, берется калька со средневекового закона об оскорблении величества и экстраполируется на современные условия. Это не закон об оскорблении величества, у нас в принципе власть совершенно спокойно воспринимает критику. Более того, она знает, что ее будут критиковать, и люди, идущие во власть, к этому готовы. Кстати, как и люди, которые открывают магазины, тоже должны быть готовы к тому, что их продукция не всегда всем понравится. Это закон об ответственности за оскорбление власти в недопустимой и оскорбляющей общественность форме».

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Волин попросил разделять понятия «клевета» и «оскорбление властей», поскольку второе — это «вызывающая общественное возмущение форма».

Также высказался он и по поводу заявлений главы Роскомнадзора Александра Жарова о блокировке «непослушных» VPN-сервисов.

«Знаете, Жаров является и моим коллегой, и моим хорошим товарищем, поэтому меньше всего сейчас я хотел бы или толкать его под руку, или каркать на эту тему. Он же не сказал вам, что возьмет шашку и пойдет напропалую блокировать VPN-сервисы. Он сказал: поживем — посмотрим. Поэтому я бы не предвосхищал события и точно со своей стороны не пытался бы осложнить медийную ситуацию вокруг Жарова, который мне близок и дорог. Я призываю дождаться конкретных действий и конкретных результатов, потому что в противном случае это опять будет расширительным толкованием того, чего, может быть, на самом деле и нет. Жаров вполне себе продвинутый пользователь, разумный человек. Более того, он отдает себе отчет в своих действиях и меньше всего своими действиями пытается напрячь общественное мнение РФ», — сказал замминистра.

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