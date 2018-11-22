Юристы РосКомСвободы взыскали с питерской прокуратуры 150 000 рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга под председательством судьи Е.В.Николаевой, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по заявлению Николая Тонкошкурова (владельца сайта bitcoininfo.ru) взыскал в его пользу с питерской прокуратуры 150 000 рублей в счёт возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела. Об этом сообщает Telegram-канал Digital Rights Center, ссылаясь на определение суда. Интересы владельца биткоин-сайта представляют юристы РосКомСвободы Саркис Дарбинян и Екатерина Абашина.

Напомним, прокуроры Северной столицы намеревались заблокировать сайт bitcoininfo.ru, для чего обратились в суд, представив там весьма сомнительные доказательства «опасности» данного портала криптовалютной тематики. Однако в ходе длительного судебного разбирательства нашим юристам удалось отменить все соответствующие решения судов Санкт-Петербурга через Верховный суд России, который впервые определил, что рассмотрение исков прокуроров о признании информации в Интернете незаконной без привлечения к процессу автора контента и/или владельца сайта нарушает их процессуальные права, а потому является недопустимым.

«В сентябре 2018 после отмены судебных актов и слушания дела по второму кругу, прокуратура, понимая свою слабую позицию и необоснованность требований, отказалась от иска и думала таким образом легко отскочить. Но не получилось», — сообщают наши юристы.

Они также указывают, что подобное произошло впервые в российской практике, когда надзорный орган наказывают рублем за злоупотребление полномочиями. Определение Октябрьского районного суда, считают юристы, представляет из себя значимый кейс для формирования дальнейшей практики, так как «теперь прокуроры подумают дважды перед тем как подавать непродуманные и ничем не обоснованные иски, которые несут существенный ущерб как всему российскому Интернет-бизнесу, так и обычным пользователям».

«Тот, кто идет до конца, всегда получает свое. Не бойтесь защищать свои права в суде. Это приносит пользу и Вам и всему интернет-сообществу. Поздравляем команду bitcoininfo.ru и cryptorussia с полной победой. Лучи любви судье Николаевой за справедливое решение», — делятся своей радостью юристы РосКомСвободы.

Данное событие вызвало оживление в среди многих интернет-пользователей, в том числе — представителей экспертного сообщества Рунета.

«…это действительно первый случай, — пишет в своём канале исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв, — Digital Rights Center дошли до ВС, разблокировали сайт и нагнули прокуратуру на 150К рублей. Мало, конечно. Но хоть что-то. И это действительно круто по нашим временам — выиграть суд у прокуратуры! Ящщитаю, что молодцы. Это раз. И два — Стране не хватает телеком-юристов! А это, между прочим, профессия будущего. При любом исходе, даже если наступит «прекрасная Россия будущего» — юристы в телекоме и интернете будут очень востребованы. Ну, потому что вот вообще все уходит в интернеты. На подходе все вот эти вот IoT и искусственные интеллекты. Там одних регламентов писать — полк специалистов нужен будет. А уж по защите прав и свобод — дивизия, не меньше».

Мы попросили Саркиса Дарбиняна дать комментарий по этому поводу:

Когда мы попросили ведущего юриста РосКомСвободы Саркиса Дарбиняна дать комментарий относительно этого события, он назвал решение Октябрьского суда важным прецедентом и выразил надежду на применение данного опыта в дальнейшей судебной практике:

«Долго длилось указанное дело. Естественно, за всё это время доверитель понёс серьёзные издержки по оплате услуг адвокатов, юридических услуг. Поэтому нам кажется справедливым вынесенное определение, хотя прокуратура и Минфин пытались скинуть с себя ответственность, мол, «законодательство изменилось, основания отпали», и никак не хотели соглашаться с этими расходами. Судья всё-таки уменьшил сумму, которую мы просили 150 тысяч рублей, но тем не менее, мы считаем, что это очень важный прецедент — впервые прокуратура, по сути, рублём отвечает за необоснованные иски, за злоупотребление своими полномочиями. И мы надеемся, что указанное дело будет также иметь влияние на дальнейшую судебную практику, что уменьшит количество исков от органов прокуратуры, и они уже будут думать, подавая такие иски и понимая — это может обернуться издержками, которые понесёт казна за ущерб, причинённый как интернет-бизнесу, так и самим пользователям».

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Мы поздравляем юристов РосКомСвободы с ещё одной очень важной победой и тоже верим, что данный прецедент обязательно окажет своё положительное влияние на решения других судов, где будут рассматриваться или рассматриваются дела, связанные с интернетом.

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