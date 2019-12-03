Принят закон об электронных трудовых

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении правительственный закон об электронных трудовых книжках. Закон устанавливает возможность формирования работодателем в электронном виде основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представления ее работодателями для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России (ПФР).

Российский кабмин внёс законопроект №748684-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде)», который был разработан в целях реализации федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», в июле текущего года.

Согласно документу, в сведения о трудовой деятельности будет включаться информация о работнике, месте его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора, другая предусмотренная законодательством информация.

В случае выявления работником неверной или неполной информации в сведениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения в информационных ресурсах ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить такие сведения и представить их для хранения в информационных ресурсах ПФР.

Кроме того, на работодателей возлагается обязанность уведомить по 30 июня 2020 г. включительно каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника путем подачи работодателю соответствующего письменного заявления сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Такое заявление работник вправе подать в срок по 31 декабря 2020 г. включительно, а если он не подал ни одного из указанных заявлений, работодатель продолжает вести его трудовую книжку.

Лица, не имевшие возможности до этого срока подать работодателю одно из указанных письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответствующее письменное заявление.

Согласно документу, работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде, работодатель выдает трудовую книжку «на руки» и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работодателем трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

Авторы отмечают, что формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые поступающих на работу после 31 декабря 2020 г., осуществляется в электронном виде, а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.

Документ вступит в силу 1 января 2020 г.

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