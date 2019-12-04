Местные власти хотят заблокировать паблик, рассказавший о простоявших ради депутата на морозе детях

Недавно в городе Краснотурьинск Свердловской области произошёл инцидент, который благодаря интернету стал известен широкой общественности не только в регионе, но и по всей России. Жители города пожаловались на то, что перед торжественным открытием спортивной площадки возле одной из школ дети сорок минут провели на сильном морозе в ожидании депутата Государственной думы Антона Шипулина, который должен был торжественно открыть недостроенный стадион. В конечном итоге прибывший гость вместе с мэром города Александром Устиновым торжественно перерезал красную ленточку у будущего сооружения.

Издание «Вечерний Краснотурьинск» на своей странице в соцсети «Одноклассники» опубликовало видео, снятое местным жителем, который рассказывает, что дети уже «********* (устали) ждать». «Все замерзли, никто не знает, что делать, и фиг знает, когда он придет», — говорит мужчина на видео.

В комментариях к видеозаписи родители учеников заявляют о готовности подать коллективный иск в суд против отдела образования и самого депутата. В подтверждение своим словам, родители учеников приложили видеозапись, на которой видно, как дети пытаются делать разминку, чтобы согреться в сильный мороз.

Сообщение о том, что в Краснотурьинске ученики школы № 24 ждали 40 минут на улице в холодную погоду депутата Госдумы РФ Антона Шипулина, включили в подборку примечательных новостей шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«В Краснотурьинске школьники прождали олимпийского чемпиона Антона Шипулина 40 минут на улице. Такая новость. Потому что Антон пока ехал, видимо, не выбил все пять мишеней и получил штрафной круг. Впрочем, помощник депутата заявил, что все обвинения беспочвенны. Депутат прибыл в соответствии с графиком, это детей вывели на улицу слишком рано. Чтобы успеть, наверное, выложить третьеклассниками фразу „Да здравствует Госдума“», — прокомментировал эту новость в эфире Иван Ургант.

По словам помощника Шипулина, депутат прибыл в школу в соответствии с графиком, а детей на улицу слишком рано вывело руководство школы. «Антон Владимирович прибыл в Краснотурьинск в соответствии с графиком, на встречу к детям он не опоздал. Если дирекция школы вывела детей излишне заблаговременно, то вины Антона Владимировича в этом нет. Он сожалеет, что детям пришлось его ждать на холоде. К сожалению, в момент его визита никто из родителей или учителей не рассказал ему о случившемся», — сказал представитель депутата.

Видимо, власти Краснотурьинска решили, что инцидент на этом не исчерпан. Мэрия города попросила администрацию ВКонтакте заблокировать сообщество «Краснотурьинск LIVE», рассказавшее об этом вопиющем случае. Об этом сообщили владельцы паблика. Власти хотят заблокировать сообщество из-за того, что оно использовало на аватарке герб города. Чиновники ссылаются на закон области, который запрещает использовать герб без обсуждения с мэрией.

«С юридической точки зрения администрация имеет право требовать удалить герб города с аватара сообщества, но никто не пытался предварительно связаться с нами, чтобы урегулировать этот вопрос», — отметили администраторы паблика.

Сообщество уже поменяло аватарку, сейчас там располагается надпись «Здесь был герб Краснотурьинска». Администраторы паблика считают, что истинная причина блокировки — критика городских властей. Сообщество рассказало, что использовало герб города семь лет и до этого не было никаких претензий.

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