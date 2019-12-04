Штраф за картинку с замазанными свастиками в Telegram

Полицейские в Красноярске задержали местного активиста и участника акции «Русские за правовое государство» Глеба Марьясова из-за поста с изображением нацистской формы.

Красноярский активист Глеб Марьясов запостил картинку с замазанной свастикой. Но его все равно привлекают к административке за якобы пропаганду нацизма.Странная штука — законодательство Опубліковано МК в Красноярске Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Сначала Марьясов написал в своем телеграм-канале:

«Всем доброе утро. Ко мне в общагу приехали опера и забрали в участок. <…> Вот за эту картинку».

.

Затем сообщил, что его привезли в отделение полиции, где составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрирование нацистской символики). Поводом для задержания составления протокола стал пост в Telegram с изображением солдат Третьего Рейха с характерной формой.

В Красноярске полиция задержала местного активиста Глеба Марьясова. Вероятнее всего, претензии возникли к картинке в телеграм-канале, где изображены солдаты в нацистской форме https://t.co/gAhg5NnTBY — МБХ Медиа (@MBKhMedia) December 4, 2019

Красноярский суд назначил активисту штраф в 1,5 тысячи рублей. Такое решение было принято, несмотря на то, что вся нацистская символика была замазана.

Штраф 1,5к за демонстрацию нацистской символики — Глеб Марьясов (@GlebMaryasow) December 4, 2019

По словам Марьясова, претензии полиции возникли именно к демонстрации формы одежды людей на картинке — ее даже без опознавательных знаков сочли пропагандой СС.

На заседании он признал, что нарушил закон, но отметил, что считает его аморальным и несправедливым. Активист написал, что публикацию о которой идет речь, он сделал только в час дня, через 40 минут он закрасил молнии на форме немецких солдат и еще через полчаса эту запись, согласно протоколу, обнаружили полицейские.

.

.

.