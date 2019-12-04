04.12.2019

Штраф за картинку с замазанными свастиками в Telegram

В Красноярске был задержан полицией, затем оштрафован судом на 1,5 тысячи рублей местный активист, и несмотря на то, что вся символика в опубликованной картинке была замазана, полицейские из-за формы изображённых там солдат, сочли её пропагандой СС

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Полицейские в Красноярске задержали местного активиста и участника акции «Русские за правовое государство» Глеба Марьясова из-за поста с изображением нацистской формы.

Красноярский активист Глеб Марьясов запостил картинку с замазанной свастикой. Но его все равно привлекают к административке за якобы пропаганду нацизма.Странная штука — законодательство

Опубліковано МК в Красноярске Вівторок, 3 грудня 2019 р.

Сначала Марьясов написал в своем телеграм-канале:

«Всем доброе утро. Ко мне в общагу приехали опера и забрали в участок. <…> Вот за эту картинку».

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Затем сообщил, что его привезли в отделение полиции, где составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП (демонстрирование нацистской символики). Поводом для задержания составления протокола стал пост в Telegram с изображением солдат Третьего Рейха с характерной формой.

Красноярский суд назначил активисту штраф в 1,5 тысячи рублей. Такое решение было принято, несмотря на то, что вся нацистская символика была замазана.

По словам Марьясова, претензии полиции возникли именно к демонстрации формы одежды людей на картинке — ее даже без опознавательных знаков сочли пропагандой СС.

На заседании он признал, что нарушил закон, но отметил, что считает его аморальным и несправедливым. Активист написал, что публикацию о которой идет речь, он сделал только в час дня, через 40 минут он закрасил молнии на форме немецких солдат и еще через полчаса эту запись, согласно протоколу, обнаружили полицейские.

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