ФБР запросило у Sony данные из-за сбыта наркотиков через сеть PlayStation

ФБР запросило в суде ордер на обыск и потребовало у Sony предоставить данные о пользователе, предположительно участвующем в сети распространения кокаина, сообщает Vice, ознакомившийся с ордером. Запрос ФБР включает даже то, в какие игры играл пользователь и его игровой прогресс.

В ордере, поданном 22 октября в Миссури, говорится, что «поставщик обязан раскрыть вышеуказанную информацию в течение 14 дней с момента получения настоящего ордера». В последнее время увеличивается количество запросов от правоохранительных органов к производителям игровых приставок, сообщает издание.

В данном случае речь идёт о Кёртисе Александре, известном как «Дола», который играл под ником Speedola20. На него следователей вывел неназванный источник — один из покупателей. Источник вместе с ФБР организовали покупку у Александра белого порошка на сумму в $4400 и после сделки Александр хотел связаться с покупателем.

ФБР запросило у Sony абсолютно всю информацию, какую только мог: отправленные и полученные сообщения, их отправителей и адресатов, а также длину, размер и время сообщений. Кроме того, ФБР запросило идентификаторы, которые привязаны к учетной записи Александра: имя, номер телефона, электронную почту и даже IP-адрес. Неизвестно, предоставила ли информацию Sony, на запрос издания дать комментарий в компании тоже не ответили.

Первый запрос к Sony ФБР отправило в 2017 году, расследуя террористическую организацию в Канзасе. Об этом писал Forbes.

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