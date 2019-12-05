Десять лет Флибусте!

РосКомСвобода поздравляет с первым юбилеем бесплатную некоммерческую онлайн-библиотеку Флибуста! Сегодня ей исполнилось десять лет.

Библиотека была создана на домене flibusta.net после того, как другая библиотека — Либрусек — ввела плату за скачивание книг. За это время Флибуста много раз становилась причиной раздражения правообладателей.

Летом 2015 года из-за судебного решения по иску, поданному издательством «Эксмо» в отношении книг Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Золотые яблоки» и «Вино из одуванчиков», в России доступ к сайту был заблокирован. Решение же о вечной блокировке Флибусты было вынесено в середине апреля 2016 года. После чего библиотека сменила множество адресов, дабы оставаться доступной для российского читателя:

flibusta.is

flibustahezeous3.onion

flibusta.i2p

flibusta.is/opds

flisland.net

Кроме этого, в Telegram функционирует канал библиотеки, а также был создан бот Флибусты, но после жалоб правообладателей он был заблокирован. Тем не менее, на других доменах, а также в I2P и сети Tor библиотека доступна.

Мы ещё раз поздравляем Флибусту с Юбилеем! Желаем появления в её «библиотечных фондах» новых книг, вечнорастущего трафика и общемировой доступности!

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