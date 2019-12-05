Пользователи Reddit сделают стабильнее крупнейшую пиратскую библиотеку научных книг

Библиотека Library Genesis, созданная и расположенная в России, оказывает неоценимую услугу ученым из развивающихся стран, которые из-за денег не могут подписаться на научные журналы. Активисты собираются сделать её стабильнее, пишет Vice.

Сейчас в интернете трудно найти научные статьи или книги — почти все они предоставляются по платной подписке. Но около десяти лет назад активисты создали два крупных проекта — LibGen и Sci-Hub. Оба проекта пытались заблокировать правообладатели и правительства, но они продолжают работать.

На прошлой неделе пользователи Reddit начали проект по улучшению стабильности LibGen. Пользователь shrime написал: «Это самая большая бесплатная библиотека в мире, обслуживающая десятки тысяч ученых и медицинских работников по всему миру, которые живут в развивающихся странах и не могут позволить себе покупать книги и научные журналы. На Земле больше ничего подобного нет. Они используют торренты для того, чтобы выполнять устав Всемирной организации здравоохранения и ООН. И здесь не просто один сайт — это сеть зеркальных сайтов, где каждый раз всплывает новый сайт, когда блокируется предыдущий».

Идею поддержали компании Seedbox и UltraSeedbox, которые предоставляют высокоскоростные удаленные серверы для загрузки и выгрузки данных. Благодаря помощи компаний, LibGen уже загрузил дополнительно 10 терабайтов и 900 000 книг.

Библиотеке LibGen также стал помогать проект The Eye, который занимается архивированием. Проект поможет лучше размещать, отслеживать и хранить книги в библиотеке.

LibGen, как и Sci-Hub, берет научные статьи и книги из под пейволла и делает их доступными для всех.

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