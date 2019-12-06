«Лягушек и либертарианский флаг — уничтожить». Суд дал блогеру Егору Жукову три года условно

Судья Кунцевского районного суда города Москвы Светлана Ухналёва признала виновным блогера и гражданского активиста Егора Жукова в нарушении статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и присудила ему 3 года условно.

Сегодня суд вынесет приговор Егору Жукову. Его судят за ролики в Youtube, в которых он рассказывал о необходимости ненасильственного протеста. Несмотря на мирный характер роликов, на него завели уголовное дело по статье об экстремизме.https://t.co/dxhuKI8VUy — Znak.com (@znak_com) December 6, 2019

В роликах Жукова эксперты ФСБ нашли призывы к борьбе с властью в России «с произвольным выбором формы протеста, в том числе действиями насильственного характера, в частности насильственному захвату власти и вооруженному мятежу». Сам студент не признал вину и на допросе подчеркивал, что он выступает против любых насильственных форм протеста и не мог призывать к мятежу.

«Требуем освободить Егора Жукова и прекратить уголовное дело против него!» — Подпишите петицию! https://t.co/tQO0ZdyUgO via @ChangeOrgRus — albats (@albats) December 5, 2019

На суд поддержать Егора пришло очень много людей — журналистов, общественных деятелей, артистов и обычных граждан.

В суд пришли Касамара, Оксимирон, Муратов и священник Алексей Уминский https://t.co/ROFHk8MPnU — Медиазона (@mediazzzona) December 6, 2019

Егора Жукова привезли в суд, где скоро начнется оглашение приговора по его делу

Фото: Евгений Разумный / Ведомости pic.twitter.com/sIuoQ4Eqn7 — Ведомости (@Vedomosti) December 6, 2019

Перед началом суда, возмущённые неправомерным привлечением блогера к ответственности, собравшиеся скандировали «Позор!»

Собравшиеся у Кунцевского суда скандируют: "Позор!" pic.twitter.com/M7D4hzBW3n — Ann (@IfSoAnn) December 6, 2019

В защиту Жукова была организована кампания, в частности, активистка Екатерина Богатова создала петицию, которая на данный момент собрала уже более 100 тысяч подписей:

«Меня зовут Екатерина Богатова, у меня высшее техническое образование, живу и работаю в Москве, у меня трое детей. Я требую освободить Егора Жукова и прекратить уголовное дело против него! Студента ВШЭ Егора Жукова, 1998 года рождения, обвинили по статье 212 УК РФ в участии в так называемых массовых беспорядках 27 июля 2019 года. Позже обвинения по этой статье были сняты, но предъявлены новые по статье 280 УК РФ (экстремизм), так как эксперт ФСБ нашел признаки экстремизма в его роликах на Youtube. Эти выводы опровергли в своих заключениях независимо друг от друга специалисты лингвисты ВШЭ и РАН. Поэтому считаю, что уголовное дело против Егора Жукова следует прекратить!

Я буду очень рада, когда Егор выйдет на свободу и продолжит обучение».

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Правозащитники считают, что фактически Жукова преследуют в рамках «московского дела». Обвинение базируется на лингвистической экспертизе, которую адвокаты ставят под сомнение. К тому же суд отказался выслушать абсолютно всех экспертов, предложенных защитой в качестве альтернативы. В своем последнем слове обвиняемый заявил, что если приговор будет обвинительным, он «постарается радоваться тому, что выпал шанс пройти испытание во имя близких ценностей».

Журналист Юрий Дудь: «Если Егора Жукова признают виновным и отправят в тюрьму, то стоит принять это как вполне конкретный сигнал: „Вы — молодые, активные, с эмпатией и ответственностью — н**** нам в России не нужны“».https://t.co/4K9xUBRTpI — Znak.com (@znak_com) December 6, 2019

«Судебное разбирательство, которое происходит сейчас, посвящено в первую очередь словам и их значению, — сказал он. — Мы обсуждали конкретные фразы, нюансы формулировок, способы толкования. Надеюсь, что мы смогли доказать уважаемому суду, что я не являюсь экстремистом, как с точки зрения лингвистики, так и с точки зрения здравого смысла. Но сейчас я хочу затронуть вещь более фундаментальную, чем смысл слов: я хочу рассказать про мотивы своей деятельности, благо эксперт также про них высказался. Мотивы подлинные и глубинные, те, что заставляют меня заниматься политикой. Мотивы, следуя которым я в том числе и записывал видео для канала «Блог Жукова»».

«Я действительно желаю видеть в своих гражданах два этих качества — ответственность и любовь. Ответственность за себя, за тех, кто рядом, за всю страну. Любовь к слабому, к ближнему, к человечеству. Это мое желание — еще одна причина, ваша честь, почему я не мог призывать к насилию. Насилие развязывает руки, ведет к безнаказанности, а значит и к безответственности. Ровно так же насилие не ведет к любви», — заявил блогер, закончив свою речь так:

«Если сегодня суд все же примет решение, что эти слова сейчас произносит действительно опасный преступник, ближайшие годы моей жизни будут наполнены лишениями и невзгодами. Но я смотрю на ребят, с которыми меня свело «московское дело» — на Костю Котова, на Самариддина Раджабова, — и вижу улыбки на их лицах. Леша Миняйло и Даня Конон в минуты нашего недолгого общения в СИЗО никогда не позволяли себе жаловаться на жизнь. Я постараюсь последовать их примеру. Я постараюсь радоваться тому, что мне выпал этот шанс, пройти испытание во имя близких мне ценностей. В конце концов, ваша честь, чем страшнее мое будущее, тем шире улыбка, с которой я смотрю в его сторону. Спасибо».

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Тем не менее, суд посчитал, что Егор Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК, решил привлечь «к своей экстримисткой деятельности неограниченный круг лиц». «Для этого он разместил в интернете четыре видео, которые призывали к мятежу, созданию препятствий работе госучреждений и тому подобному; Жуков вину не признал, но подтвердил, что записи действительно публиковал он. При этом, цитирует показания Жукова судья, он настаивает, что не имел умысла на совершение экстремистской деятельности, и называет себя сторонником мирного протеста», — зачитала судья Ухналева.

Несмотря на позицию обвиняемого, также зачитала судья, вина его доказывается протоколами обыска, осмотра предметов, показаниями экспертов. В частности, эксперт Коршиков пришел к выводу, что Жуков призывал к насильственному свержению конституционного строя. Кроме того, эксперт отметил, что Егор Жуков призывал к борьбе с действующей властью, говоря, что «с системой нужно жестко бороться», «отнять у кремлевских мразей право распоряжаться судьбами людей». Вывод эксперта о том, что в этих словах звучит ненависть к представителям власти, верен, отмечает Ухналева.

Цитирование Жуковым книги Джина Шарпа «198 способов ненасильсвенного протеста» свидетельствует о том, что он «призывал к совершению экстремистской деятельности против государства», говорится в приговоре.

У​мысел Жукова прослеживается и в его устной речи — она четкая, продуманная; он явно монтировал видео. Это свидетельствует о том, что обвиняемый действовал намеренно и продуманно, осознавал и предвидел общественную опасность своих действий, зачитала приговор судья, но «​суд учитывает общественную опасность содеянного и считает возможным назначить условное наказание».

Умысел прослеживается в монтаже видео. Что. Сука просто ЧТО https://t.co/8cnYKQBipr — David Homak (@aalien) December 6, 2019

Три года условно Егору Жукову. Послушайте реакцию людей у суда: pic.twitter.com/fvgRGqvta1 — Ann (@IfSoAnn) December 6, 2019

Плюс запрет на администрирование сайта и ведение ютюба.



Плюс лишение права пользоваться интернетом на два года. — Дмитрий Гудков (@gudkovd) December 6, 2019

Меру пресечения Жукову отменить, читает судья, время содержания под стражей и домашним арестом перезачесть, компьютер и фотоаппарат вернуть, иные вещественные доказательства — то есть изъятую при обыске фигурку лягушек и либертарианский флаг — уничтожить https://t.co/elC6sPo95w — Медиазона (@mediazzzona) December 6, 2019

Поправка:



— Жукову запретили администрировать сайты, а не пользоваться интернетом вообще;

— ноутбук и фотоаппарат ему всё же вернут, а вот флагу повезло меньше — TJ (@tjournal) December 6, 2019

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Мы считаем, что по «делу Жукова» произошёл судебный произвол и вынесен очередной несправедливый приговор за публикацию своих мыслей в интернете.

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