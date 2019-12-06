Ростелеком создаст киберполигон

Правила выделения субсидий на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и IT современным практикам обеспечения информбезопасности российское Правительство утвердило в середине октября текущего года.

Киберполигон – это инфраструктура для отработки практических навыков специалистов, экспертов разного профиля, руководителей в области информбезопасности и информтехнологий, а также для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них.

На днях Минцифры провело конкурс на предоставление субсиди для создания киберполигона, где единственным претендентом и победителем стал Ростелеком. Первым на это событие обратил внимание канал «Телеком-ревью».

Извещение о проведении Минцифры открытого конкурсного отбора было размещено в конце ноября.

Согласно разработанным кабмином правилам, организации, подавшие заявки на конкурс для получения субсидии должны обладать собственной вычислительной инфраструктурой для создания и функционирования киберполигона; опытом оказания услуг по мониторингу информационной безопасности; опытом взаимодействия с организациями высшего профессионального образования в сфере подготовки кадров по направлениям, связанным с информбезопасностью.

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