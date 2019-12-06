Россия – лидер на чёрном рынке манипулирования в соцсетях

Передовой центр НАТО по вопросам стратегических коммуникаций и харьковская компания Singularex исследовали рынок манипуляций в соцсетях и обнаружили превосходство на нем российских бот-ферм, пишет Би-би-си.

Несмотря на то, что соцсети договорились об общих мерах по противодействию манипулятивным практикам, рынок бот-ферм растет и нет ни одного признака, что накручивать лайки, просмотры и комментарии стало тяжелее, говорится в докладе.

Исследователи потратили 300 евро на закупку реакций, просмотров и подписчиков в соцсетях. Бюджет они разбили между шестнадцатью бот-фермами, одиннадцать из которых оказались российскими, две немецкими, по одной от Польши, Италии и Франции. Российские бот-фермы оказались самыми дешевыми, указывают эксперты.

После того как бот-сервисы начали выполнять заказ и под нужными постами стали появляться лайки и комментарии, эксперты выявили 18,7 тыс ботов, многие из которых использовались и в других «кампаниях». Найдя другие комментарии этих ботов, исследователи обнаружили, что они уже были использованы для 721 страницы политической направленности, 52 страниц госорганов и двух официальных страниц президентов. Конкретные страницы и имена общественных деятелей, а также названия бот-ферм исследователи не сообщают.

Проведя анализ соцсетей на устойчивость к бот-атакам, исследователи сделали вывод, что соцсети неустойчивы и не могут справиться с угрозой самостоятельно. Самой простой для манипулирования платформой исследователи назвали Instagram, а самой трудной Twitter. Вконтакте в исследовании не упоминается.

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