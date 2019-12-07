МВД заставило The Village удалить статью с отбывающим срок «закладчиком»

The Village удалил с сайта статью «Я отбываю срок за закладки», рассказывающую о молодом человеке, который отбывает срок по 228 статье Уголовного кодекса за работу «закладчиком». Это произошло после того, как Роскомнадзор по требованию МВД внёс материал в реестр запрещённой информации.

Материал, опубликованный в августе, написала екатеринбургская редакция. В большом анонимном интервью герой рассказал об индустрии торговли наркотиками и знакомстве с российскими колониями. Еще молодой человек поделился мнением, почему в нынешнем виде статья, по которой он сидит, наносит стране больше вреда, чем пользы. The Village удалил публикацию с сайта, но она ещё доступна в кэше Google, а также в архиве интернета.

Очевидно, МВД разглядело в статье пропаганду наркотиков, поэтому решило ограничить к ней доступ без решения суда — ведомство имеет на это полномочия.

В январе текущего года была заблокирована заметка The Village об исследовании студентов ВШЭ, которые проанализировали предложение на рынке наркотиков в городах России в даркнете.

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