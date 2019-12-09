Челябинский экоактивист оштрафован по закону «о фейках»

Суд в Челябинске назначил штраф 40 000 рублей по закону о фейковых новостях администратору паблика ВКонтакте, активисту движения «Стоп ГОК» Сергею Белогорохову за пост о ямах в поселке Роза, которые могли образоваться от взрывных работ, проводимых на Коркинском угольном разрезе.

«Несмотря на кучу фальсификаций и то, что не допустили защитника, присудили штраф. Судья довольно коротко зачитал, признал виновным без каких-либо объяснений. Я ни к каким средствам массовой информации отношения не имею, и вообще это был перепост. Будем обжаловать вплоть до ЕСПЧ», — сказал активист.

На Белогорохова составили протокол о распространении в интернете заведомо недостоверной информации (часть 9 статьи 13.15 КоАП). В посте говорилось о том, что в районе поселка Роза произошли взрывы, кроме того, в посте было видео, где видно ямы в асфальте.

Итак: за этот пост с репостом, сегодня вкатили 40 000 штрафа за статью о т.н. фейк новотях. Это было третье заседание,… Опубліковано Сергеєм Белогороховим Понеділок, 9 грудня 2019 р.

«Это 11-е известное административное дело и шестой назначенный штраф с момента введения новой статьи в КоАП», — отмечает в своём Telegram-канале глава международной «Агоры» Павел Чиков.

По инициативе защиты в суде были допрошены два свидетеля, которые слышали взрывы в указанное Белогороховым время и даже вызывали по этому поповоду полицию. Однако суд не заинтересовался причинами взрывов, отказавшись запросить данный с сейсмостанций и посчитав достаточным заявление директора ООО «Промрекультивация» (совместное предприятие АО по добыче угля «Челябинская угольная компания» и АО «Томинский ГОК», входящего в Группу РМК) о том, что взрывов не было.

При этом владельца аккаунта во «ВКонтакте» Советский районный суд Челябинска посчитал новостным агрегатором, применив ст.10.4 Закона об информации.

«Мы будем обжаловать решение суда. Во-первых, закон о фейк-ньюс работает, если человек заведомо знает, что сообщает ложную информацию. Но Сергей Белогорохов сам слышал взрывы. Более того, он привел двух свидетелей, которые также слышали взрывы. Наша сторона предлагала провести экспертизы, которые могли бы показать, имели ли место детонации. Но суду хватило заявлений представителей компании «Промрекультивация», связанной с Русской медной компанией, о том, что взрывов они не проводили», — рассказал защищающий интересы активиста в суде адвокат «Агоры» Андрей Лепехин.

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