Правительство определит правила торговым интернет-агрегаторам

Регулирование деятельности агрегаторов при заключении договоров розничной купли-продажи между продавцом и потребителем предлагается закрепить за Правительством. Такой законопроект, внесенный в Госдуму кабмином, Комитет Совфеда по Регламенту и организации парламентской деятельности поддержал к первому чтению.

В пояснительной записке отмечается, что документ дополняет полномочия Правительства в части регулирования деятельности владельца агрегатора при заключении договора розничной купли-продажи между продавцом и потребителем, «в том числе при осуществлении продажи товаров дистанционным способом».

Законопроектом №831855-7 вносится поправка в статью 1 Закона РФ от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», которая даёт Правительству полномочия издавать для владельца торгового агрегатора правила, обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг).

Документ был также поддержан комитетом Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, который предложил рассмотреть его парламентариям в начале 2020 года.

Принятие законопроекта, уверяют авторы документа, не потребует внесения изменений в отдельные подзаконные акты и дополнительных расходов средств федерального бюджета.

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