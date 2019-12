Президент Ирана приказал расширить суверенный интранет

В ноябре правительство Ирана объявило о повышении цен на бензин, что привело к массовым протестам. Чтобы подавить распространяющиеся волнения, иранское правительство фактически отключило население от Всемирной Сети. За неделю, пока иранские силовики расправлялись с протестующими, погибло от 140 до 208 человек и доступ в интернет постепенно восстановился. Однако, судя по заявлениям президента Хасана Рухани, отключение интернета может стать предвестником большей цензуры в 2020 году, об этом сообщает CNET.

Уже существующий интранет Ирана, известный как Национальная информационная сеть и работающий с 2016 года будет расширен, так что «людям не понадобятся иностранные [сети] для удовлетворения своих потребностей», — заявил президент Рухани в парламенте Ирана в воскресенье, сообщает Радио Farda. По словам Рухани, указ о поддержке НИС исходит от высшего руководителя Ирана Али Хаменеи.

Создание более надежной интрасети позволило бы правительству Ирана отключить доступ к интернету, а иранцев — от остального мира, но уже без экономической катастрофы для себя, которую вызывают отключения интернета. Интранет позволяет иранскому правительству выбирать, какие сайты и контент могут видеть иранцы, в отличие от топорного и дорогостоящего инструмента полного отключения.

В данный момент интернет не доступен в нескольких провинциях Ирана:

.

I just learned that mobile internet in the province of Sistan and Baluchestan in #Iran was never restored. Fixed line seems restored, but under #Filternet. #IranProtests #Internet4Iran #KeepItOn https://t.co/EtTryhuTQc

— Vinicius Fortuna (@vinifortuna) December 4, 2019