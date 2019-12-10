Заочный арест и международный розыск за репост

Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал местного активиста, жителя города Копейск Алима Кургалиева по делу о призывах к экстремизму из-за поста с отрывком из текста блогера и публициста Аркадия Бабченко. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Активист опубликовал во «ВКонтакте» несколько текстов Бабченко, в том числе — его рассуждения о согласовании акций протеста с властями. Теперь в России он заочно арестован https://t.co/HYUXCIwRjg — Медиазона (@mediazzzona) December 10, 2019

Он также указал, что уголовное дело ФСБ возбудила в июле по части 2 статьи 280 УК РФ за публикацию во ВКонтакте отрывка из текста публициста Аркадия Бабченко.

Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, Кургалиев в период с июня по июль 2017 года опубликовал на своей странице во ВКонтакте размышления Бабченко насчет согласования акций протеста с властями и два других текста. Очевидно, силовики придали делу Кургалиева особое внимание, поэтому сюжет о нём даже был выпущен на одном из федеральных каналов.

В картотеке Центрального районного суда пока можно найти только дело за 2017 год, когда активист был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение «закона о митингах».

По делу же о перепосте текстов Бабченко Кургалиев был внесен в список террористов и экстремистов:

В августе текущего года Кургалиев покинул Россию. В ноябре следователь объявил его в международный розыск. Защиту Кургалиева осуществляет адвокат «Агоры» Андрей Лепёхин.

Ранее приморского юриста Дмитрия Третьякова приговорили к условному сроку за репост Бабченко в Telegram.

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