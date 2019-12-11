Положительный образ России через гостендер

Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) выложило на сайте госзакупок тендер на «Расширение информационного присутствия и распространение в мире объективной информации о России в социальных медиа».

Начальная цена контракта — 25 000 000 рублей.

На закупку обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

В техническом задании к закупке сказано, что Исполнитель должен разработать визуальную концепцию присутствия Россотрудничества в социальных медиа в 2020 году. Визуальная концепция должна соответствовать Указу Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1315 со всеми его изменениями и дополнениями, целям, задачам и истории Россотрудничества. На основе выбранного Заказчиком варианта стилистического оформления должны быть разработаны дизайн-макеты оформления страниц Россотрудничества и его представительств, в Facebook, Instagram, ВКонтакте (VK), Twitter (всего 8 дизайн-макетов), а также дизайн постов.

Должна быть обеспечена разработка лонгридов по согласованному с Заказчиком списку информационных поводов. Для разработки лонгридов должен быть обеспечен сбор актуального контента по вопросам гуманитарного сотрудничества. Лонгриды должны быть сформированы в виде единого документа на основе дизайн-макетов на русском и английском языках, выполнены в формате pdf и согласованы с Заказчиком и затем опубликованы в социальных сетях в виде одного или нескольких постов. Должно быть обеспечено не менее 10000 просмотров каждого лонгрида пользователями социальных медиа.

Кроме этого:

— Должно быть обеспечено создание технических аккаунтов в различных социальных сетях;

— Должно быть обеспечено проведение специальных интерактивных акций;

— Должна быть предусмотрена система премирования аудитории;

— написание и редактирование статей для Wikipedia (не менее 5);

— Должно быть обеспечено продвижение аккаунтов.

Должен быть создан канал Россотрудничества в мессенджере Telegram и обеспечен перепост в него контента из базовых аккаунтов Заказчика в объёме не менее одного поста в день.

Должно быть обеспечено создание технических аккаунтов Заказчика в различных социальных сетях, в том числе должны быть использованы международные социальные сети (tumblr, flickr, snapchat и др.), интернет-чаты (WeChat и др.), деловые социальные сети (LinkedIn, E-xecutive.ru и др.), Friendfeed, Tictok, Likee, платформы работы с отзывами и вопросами, научно-образовательные сообщества, музыкальные сообщества, видео-сообщества, сообщества по теме фотография и дизайн, фотостоки, сообщества о книгах и литературе, сообщества о путешествиях и отдыхе, сообщества о здоровье и спорте, женские и мужские тематические ресурсы, игровые сообщества, объявления на досках объявлений, рекомендательные социальные сети, мобильные социальные сети, закрытые социальные сети, и др.

Должно быть обеспечено модерирование базовых аккаунтов Заказчика, включающее в себя:

• удаление спама;

• работа с негативом;

• работа с позитивом;

• ответы на вопросы и комментарии аудитории;

• стимулирование онлайн дискуссий и их модерирование (не менее 5 дискуссий ежемесячно).

• автоматизированное модерирование, настройка типовых ответов на типовые вопросы пользователей, настройка типовых сообщений

в случае типовых действий пользователей.

Должно быть обеспечено продвижение контента Заказчика по следующим направлениям:

• Разработка развитие и модернизация хэш-тегов в социальных сетях (не менее 50 хештэгов);

• рассылка приглашений вступить в группы либо подписаться на аккаунты Россотрудничества потенциальной аудитории (по согласованию с Заказчиком);

• организация размещения контента Россотрудничества в дружественные интернет-сообщества.

Дата окончания срока подачи и рассмотрения первых частей заявок — 13.01.2020; дата подачи окончательных предложений — 15.01.2020; дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 16.01.2020.

Мы проследим за всеми изменениями в этом тендере и сообщим вам, как только станет известен победитель. Либо вы можете сделать это самостоятельно, воспользовавшись нашим порталом мониторинга госзакупок.

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