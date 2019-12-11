«Фергана» хочет доказать незаконность действий Роскомнадзора через суд

Информационное агентство «Фергана» подало иск в Арбитражный суд города Москвы о признании незаконными решений и действий Роскомнадзора, который выступает ответчиком в данном иске.

Осенью сайт «Ферганы» трижды блокировали (два раза — за материалы про суицид), хотя редакция ни разу не получала предупреждения https://t.co/gNv0KeBplL — Медиазона (@mediazzzona) December 11, 2019

С 1 октября 2019 года сайт Fergana.agency перестал открываться на территории Российской Федерации. За это время Роскомнадзор открывал доступ к «Фергане» дважды — с тем, чтобы в тот же вечер заблокировать снова. Главный редактор издания Мария Дубнова заявила:

«Мы ни разу не получали официальных предупреждений о том, какая опубликованная у нас информация нарушает закон и потому подлежит удалению. Дважды нам с помощью сайта «Роскомсвобода» удавалось найти публикации, которые становились причинами блокировки, — мы их удаляли, я официально уведомляла об этом Роскомнадзор — и сайт примерно через сутки начинал открываться. Но через несколько часов он снова становился недоступным на территории России — и снова без предупреждений. Третий раз блокировка касалась уже не страниц, а всего сайта в целом. Мы получили ответ на свой письменный запрос, в котором требовали разъяснить, какая публикация стала причиной блокировки всего сайта. Но никакого конкретного объяснения не было: нам сообщили, что доступ к сайту закрыт «на основании решения Роскомнадзора», — но мы это и так знали, — и что у нас опубликованы «материалы, содержащие сведения о способах совершения самоубийства в виде описания действий, направленных на совершение самоубийств». В ответе было также сказано, что доступ к интернет-ресурсу Fergana.agency был ограничен «в связи с непринятием мер по удалению запрещенной информации». Но мы не можем принять меры, если не знаем, о какой именно публикации речь».

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Сейчас сайт агентства не открывается без vpn.

Адвокат международной правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьев, представляющий интересы «Ферганы», указывает в исковом заявлении, что ни провайдер хостинга, ни владелец сайта не получали уведомлений о включении доменного имени или отдельных интернет-страниц в реестр, что не позволяло должным образом реагировать на возможные требования об их удалении, в том числе воспользоваться правом на обжалование действий Роскомнадзора в административном или судебном порядке.

Отсутствие уведомлений перед блокировкой является нарушением Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», и информационное агентство «Фергана» в исковом заявлении требует признать незаконными все решения РКН о блокировке сайта, поскольку они выносились без соблюдения законной процедуры.

«Фергана» работает с 1998 года и освещает события Центральной Азии. Агентство блокировали в Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Туркмении и в Кыргызстане.

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