YouTube ужесточил правила против разжигания ненависти

Американский видеосервис YouTube больше не позволит публиковать видео, которые «злонамеренно кого-то обижают» по признаку расы, гендерной принадлежнрсти или сексуальной ориентации. В рамках новой политики относительно ущемления и домогательств с платформы тоже будут удаляться «намёки на угрозы насилием».

В июне вспыхнул скандал, когда известный автор видео заявил, что он был объектом травли со стороны другого популярного ютубера, и тогда сервис заявил от отсутствии нарушения правил. Однако сейчас компания удалила множество тех видеороликов, которые стали предметом споров.

Под новый запрет попадают ролики, имитирующие насилие по отношению к человеку или предполагающие, что физическое насилие может быть. «Ни один человек не должен подвергаться преследованиям, которые предполагают насилие», — считает сервис.

Соцсеть также начнёт удалять видео, которые намеренно оскорбляют кого-либо на основании расы, гендера или сексуальной ориентации. «Это касается всех, от частных лиц, до администрации YouTube и государственных чиновников», — говорится в публикации.

YouTube предупредил, что будет бороться с каналами, которые регулярно публикуют ролики, нарушающие новую политику. Вначале создатели видео могут лишиться монетизации, а соцсеть будет удалять запрещённый контент с таких каналов. В дальнейшем канал могут заблокировать.

Новая политика будет применяться и к комментариям. Сервис также запустил опцию, позволяющую владельцу канала просматривать комментарии, которые соцсеть посчитала неуместными, но не стала удалять, и скрыла до решения автора ролика: оставить комментарий или удалить.

YouTube уточнил, что под запрет не попадают сатирические или другие ролики, предназначенные для образовательных, научных или художественных целей. «Это принимается во внимание, но это не даёт карт-бланш на оскорбления», — уточнили в соцсети.

.

.

.