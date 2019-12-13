13.12.2019

«Кибердружины» вышли на госзакупки

Всячески поощряемые региональными властями движения по поиску запрещённой информации в Сети — кибердружины, киберпатрули, киберказаки — всё чаще попадают в местные и федеральные бюджеты, и на сайте госзакупок периодически можно проследить на что идут выделяемые деньги

dengi dlya kiberdruzhin  

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила ряд тендеров, касающихся кибердружин. Как мы уже сообщали ранее, несмотря на неопределённый правовой статус, в регионах власти оказывают поддержку в создании разного рода «кибердружин» и «киберпатрулей», в том числе и финансовую, выделяя под их деятельность средства из местных и федерального бюджетов.

В Алтайском крае при поддержке губернатора был создан проект «Кибердружина #22», в рамках которого была организована выездная школа, посвящённая вопросам безопасности в виртуальной среде. Проект реализуют на средства гранта Росмолодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования по инициативе Молодежного парламента, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития края. Благодаря сайту госзакупок, мы смогли узнать, как расходуются эти средства.

В ноябре текущего года Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Алтайский государственный университет» была выложена закупка у единственного поставщика на «изготовление и поставку сувенирной и полиграфической продукции для проведения мероприятия «Выездная школа КИБЕРДРУЖИНА#22″ в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи для победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году». Начальная цена договора — 282 720 рублей.

В заказ входили: сертификат участника — 500 штук, блокнот с символикой — 500 шт, ручка с логотипом — 500 шт, значок с логотипом — 500 шт, флешки с логотипом — 200 шт, пакет — 500 шт, бомбер с символикой — 20 шт, футболка с символикой — 20 шт, ежедневник с символикой — 20 шт, памятные призы по вопросам различных отраслей законодательства — 15 шт, папка-конверт на кнопке — 100 шт, стикеры — 500 штук.

Доставка и разгрузка товара — за счёт поставщика. Срок поставки товара — с момента заключения договора до 15 ноября 2019 года. Исполнителем контракта стал Индивидуальный предприниматель Копылов Павел Алексеевич.

Следующая закупка от того же самого заказчика — «Оказание услуг по организации и проведению выездной школы «Кибердружина #22″ в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи для победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году».

Цена договора — 130 тысяч рублей.

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Лось Юлия Ивановна.

Требования к составу услуг:

  1. Размещение организаторов и экспертов (10 человек) Школы (6 дней/5 ночей);
  2. Организация завтраков, обедов и ужинов;
  3. Организация доставки;
  4. Художественное оформление площадок;
  5. Предоставление канцелярских принадлежкостей.

Третью закупку разместило белгородское Областное государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив». Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по организации и проведению экскурсионной поездки лучших участников кибердружин по итогам проведения ежегодного слета активистов движения кибердружина». Начальная цена контракта — 100 тысяч руб.

Цель оказываемых услуг: нематериальное поощрение лучших участников кибердружин по итогам проведения ежегодного слета активистов движения кибердружина п.8.2. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию» в рамках подпрограммы 8 «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области» государственной программы «Развитие кадровой политики Белгородской области».

Наименование и характеристика оказываемой услуги: Оказание услуг по организации и проведению экскурсионной поездки по маршруту Святой источник «Ясный колодец» (Корочанский район) — Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь (Чернянский район) – Город крепость «Яблонов» (Корочанский район). Место оказания услуги: Белгородская область. Общий километраж: 240 км.

Время проведения: 1 день. Количество экскурсантов: 50 человек, в сопровождении не менее 1 экскурсовода.

Обязательные составляющие для включения в экскурсионный тур: обзорная экскурсия по пути следования в г. Короча — с. Холки – с. Яблоново; посещение святого источника «Ясный колодец», посещение Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря, город крепость «Яблонов».

Исполнитель обеспечивает транспортное автобусное обслуживание для 50 участников экскурсионной поездки в течение не менее 9 часов в соответствии с экскурсионной программой.

Организация питания на территории Корочанского района для всех участников экскурсии по согласованному с Заказчиком меню.

В тендере участвовали ООО «Доброхот» и Сабирзянова Елизавета Андреевна, оба участника выставили цену 99,5 тысяч рублей. Победителем стало белгородское туристское бюро «Доброхот».

Ранее мы писали о том, что на областной баланс кибердружину взяли власти Тверской области, хотя на тот момент (2017 год) имели с бюджетом определённые проблемы. На данный момент представители тверской кибердружины — достаточно раскрученные в медиапространстве люди, которые ездят по стране со своими семинарами, а также принимают участие в обсуждении законотворческих инициатив.

Судя по такому кредиту доверия от региональных властей и правоохранителей, движение будет разрастаться, а его интеграция в бюджеты — дело практически решённое.

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