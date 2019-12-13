«Кибердружины» вышли на госзакупки

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила ряд тендеров, касающихся кибердружин. Как мы уже сообщали ранее, несмотря на неопределённый правовой статус, в регионах власти оказывают поддержку в создании разного рода «кибердружин» и «киберпатрулей», в том числе и финансовую, выделяя под их деятельность средства из местных и федерального бюджетов.

В Алтайском крае при поддержке губернатора был создан проект «Кибердружина #22», в рамках которого была организована выездная школа, посвящённая вопросам безопасности в виртуальной среде. Проект реализуют на средства гранта Росмолодежи в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования по инициативе Молодежного парламента, сообщили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития края. Благодаря сайту госзакупок, мы смогли узнать, как расходуются эти средства.

В ноябре текущего года Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Алтайский государственный университет» была выложена закупка у единственного поставщика на «изготовление и поставку сувенирной и полиграфической продукции для проведения мероприятия «Выездная школа КИБЕРДРУЖИНА#22″ в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи для победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году». Начальная цена договора — 282 720 рублей.

В заказ входили: сертификат участника — 500 штук, блокнот с символикой — 500 шт, ручка с логотипом — 500 шт, значок с логотипом — 500 шт, флешки с логотипом — 200 шт, пакет — 500 шт, бомбер с символикой — 20 шт, футболка с символикой — 20 шт, ежедневник с символикой — 20 шт, памятные призы по вопросам различных отраслей законодательства — 15 шт, папка-конверт на кнопке — 100 шт, стикеры — 500 штук.

Доставка и разгрузка товара — за счёт поставщика. Срок поставки товара — с момента заключения договора до 15 ноября 2019 года. Исполнителем контракта стал Индивидуальный предприниматель Копылов Павел Алексеевич.

Следующая закупка от того же самого заказчика — «Оказание услуг по организации и проведению выездной школы «Кибердружина #22″ в рамках гранта Федерального агентства по делам молодежи для победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году».

Цена договора — 130 тысяч рублей.

Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Лось Юлия Ивановна.

Требования к составу услуг:

Размещение организаторов и экспертов (10 человек) Школы (6 дней/5 ночей); Организация завтраков, обедов и ужинов; Организация доставки; Художественное оформление площадок; Предоставление канцелярских принадлежкостей.

Третью закупку разместило белгородское Областное государственное бюджетное учреждение «Центр молодежных инициатив». Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по организации и проведению экскурсионной поездки лучших участников кибердружин по итогам проведения ежегодного слета активистов движения кибердружина». Начальная цена контракта — 100 тысяч руб.

Цель оказываемых услуг: нематериальное поощрение лучших участников кибердружин по итогам проведения ежегодного слета активистов движения кибердружина п.8.2. «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию» в рамках подпрограммы 8 «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области» государственной программы «Развитие кадровой политики Белгородской области».

Наименование и характеристика оказываемой услуги: Оказание услуг по организации и проведению экскурсионной поездки по маршруту Святой источник «Ясный колодец» (Корочанский район) — Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь (Чернянский район) – Город крепость «Яблонов» (Корочанский район). Место оказания услуги: Белгородская область. Общий километраж: 240 км.

Время проведения: 1 день. Количество экскурсантов: 50 человек, в сопровождении не менее 1 экскурсовода.

Обязательные составляющие для включения в экскурсионный тур: обзорная экскурсия по пути следования в г. Короча — с. Холки – с. Яблоново; посещение святого источника «Ясный колодец», посещение Свято-Троицкого Холковского мужского монастыря, город крепость «Яблонов».

Исполнитель обеспечивает транспортное автобусное обслуживание для 50 участников экскурсионной поездки в течение не менее 9 часов в соответствии с экскурсионной программой.

Организация питания на территории Корочанского района для всех участников экскурсии по согласованному с Заказчиком меню.

В тендере участвовали ООО «Доброхот» и Сабирзянова Елизавета Андреевна, оба участника выставили цену 99,5 тысяч рублей. Победителем стало белгородское туристское бюро «Доброхот».

Ранее мы писали о том, что на областной баланс кибердружину взяли власти Тверской области, хотя на тот момент (2017 год) имели с бюджетом определённые проблемы. На данный момент представители тверской кибердружины — достаточно раскрученные в медиапространстве люди, которые ездят по стране со своими семинарами, а также принимают участие в обсуждении законотворческих инициатив.

Судя по такому кредиту доверия от региональных властей и правоохранителей, движение будет разрастаться, а его интеграция в бюджеты — дело практически решённое.

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