Кибердружины на киберпатрулях

Месяц назад мы рассказали о том, что в регионах местные власти, несмотря на отсутствие правовой базы, продолжают акивизироать создание объединений с магическим названием «кибердружины» или «киберволонтёры», которые заняты отслеживанием публикаций в Рунете, а также ведут разного рода лекции и семинары, на которых рассказывают об «экстремизме» и «кибербезопасности» в той мере, как понимают это сами. Мы наблюдаем, что подобные организации стабильно продолжают возникать по всей территории России, проталкиваемые местными чиновниками и представителями МВД.

В середине октября текущего года в заседании Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике обсуждалось волонтёрское движение — от спасателей и поисковиков до дружинников. В настоящее время на территории республики действуют 127 волонтёрских организаций общей численностью более 3500 человек. Министр внутренних дел Алексей Попов акцентировал внимание на необходимости взаимодействия правоохранительных органов с межрегиональным молодёжным общественным движением «Кибердружина», участники которого «осуществляют борьбу с преступлениями в виртуальной среде».

На встрече со студентами Оренбургского государственного медицинского университета полицейские рассказали о деятельности местных «киберволонтёров». Участники группы ищут тексты, которые содержат информацию о пропаганде, способах и методах разработки, изготовления и использования наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, на них можно узнать, где это все купить или как вырастить самостоятельно. За 9 месяцев 2019 года более двух с половиной тысяч таких сайтов отправлено на блокировку. Активные участники проекта получили благодарственные письма.

Привлекают студентов для работы киберволонтёрами полицейские и в Бузулуке (Оренбургская обл.). Во второй половине октября ведущий специалист-эксперт общественной наблюдательной комиссии Юлия Тюрина и документовед Ольга Семенова встретились со студентами второго курса Бузулукского гуманитарно-технологического института. Они рассказали о сайтах в Интернете, которые могут содержать информацию о пропаганде наркотических и психотропных веществ, местах их приобретения, способах культивирования наркосодержащих растений и прочий противозаконный контент. Студентам был разъяснен порядок выявления запрещенной в РФ информации, а также пояснили, как направить запрос в Роскомнадзор. Основная цель – привлечение ответственной молодежи к поиску «запрещёнки» в Сети.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев предложил поощрять бойцов кибердружин, проявивших наибольшую активность. Предложение было озвучено на заседании профильной комиссии в конце октября. На заседании антитеррористической комиссии руководитель территориального управления Роскомнадзора Татьяна Евдокимова отметила работу кибердружин при вузах. И.о. министра цифрового развития Екатерина Грабко сообщила, что в следующем году планируется организовать в соцсетях информационные кампании для профилактики вовлечения молодых людей в радикальную деятельность.

Кибердружины появятся в Псковской области, сообщил начальник областного УМВД Алексей Овсяников на пресс-конференции в конце октября. Овсяников рассказал, что полиция тесно сотрудничает с администрацией Псковской области. «Ни на одну нашу просьбу отказа я не увидел. Три проекта, которые мы предложили, администрация поддержала», — заявил он и выразил надежду, что в бюджет региона будут заложены средства на создание кибердружин, в состав которых войдут волонтеры ПсковГУ. По его словам, первая кибердружина должна появиться до конца 2019 года. Алексей Овсяников заметил, что создание кибердружин актуально для Псковской области, поскольку сил и средств УМВД недостаточно, чтобы выявлять в Сети факты домашнего насилия, вовлечения несовершеннолетних в группы противоправной направленности.

Сотрудники мегионской полиции (ХМАО) провели очередную встречу с активистами кибердружины МБОУ «СОШ №2». Среди участников волонтерского объединения — учителя и родители обучающихся школы. Их объединяют одни цели – информационная безопасность подрастающего поколения, контроль за появлением в сети Интернет провокационных и экстремистских материалов. Полицейские обсудили вопросы взаимодействия, довели до членов кибердружины полезную информацию для применения при отслеживании нежелательного контента. Оперуполномоченный старший лейтенант полиции Вадим Максютов и участковый уполномоченный полиции Анастасия Цибикина пообщались с участниками патриотического движения «Юнармия». В преддверии осенних каникул полицейские напомнили детям о соблюдении правил личной безопасности, об ответственности за правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, о возможных угрозах, которым подвержены посетители социальных групп в сети Интернет.

В Бердске (Новосибирская обл.) создали первую молодежную кибердружину. В нее вступили студенты бердского политихнического колледжа. Курирует деятельность областных кибер-отрядов Матвей Гусляков, который рассказал о работе дружины, о различных способах мониторинга и поиска запрещенной информации в интернете. Студенты заполнили анкеты и вступили в ряды кибердружиников в качестве волонтеров. «Такой кибер-отряд по борьбе с запрещенным контентом в интернете образовался в Бердске впервые», — сообщили в местном отделе по делам молодежи (ОДМ). Координатором дружины в Бердске назначена ведущий специалист по работе с молодежью ОДМ Екатерина Захарова.

«Есть много вредоносных сайтов по распространению наркотиков, играм, как «Синий кит», подобную информацию не должны получать дети. Поиском запрещенной информации занимаются только ребята от 18 лет. Несовершеннолетние волонтеры из кибердружины могут создавать ролики или презентации положительной направленности», — объяснила Захарова.

Если кибердружинники находят, на их взгляд, сайт с запрещенной информацией, то направляют заявление в Роскомнадзор. Сотрудники контролирующего органа через суд принимают решение о закрытии таких сайтов. Киберволонтерство не предполагает работы в группах. Каждый может заниматься поиском «плохих» порталов, находясь у себя дома. Пока в кибердружину записались семь человек. И на первом этапе работы бердского отряда необходимо пройти обучение. Вся необходимая методическая литература для этого имеется, пояснила Екатерина.

В префектуре Восточного административного округа г.Москвы прошел обучающий семинар о работе в сети «Интернет» и выявлению опасного контента, имеющего признаки экстремизма. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УВД по ВАО сообщили о необходимости активизировать работу «Кибердружин» — созданных при управах районов отделов по мониторингу сети «Интернет» в целях противодействия распространению опасного контента. Полученные данные с признаками пропаганды террористической и экстремисткой идеологии «Кибердружины» предоставляют в Центр по противодействию экстремизму УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве.

Один из вопросов рабочей встречи включал в себя рассмотрение статьи 20.29. КоАП РФ. «Производство и распространение экстремистских материалов». Эта статья предусматривает ответственность за массовое распространение запрещенных материалов, а также их производство либо хранение в целях распространения. Наказанием для физических лиц по этой статье служит штраф в размере до 3 тысяч рублей или арест на срок до 15-ти суток.

Тамбовская кибердружина нашла более 300 распространителей наркотиков в интернете. В общей же сложности проверили более 7 тысяч страниц пользователей социальных сетей. Такие цифры озвучили на заседание городской антинаркотической комиссии, которое провела глава города Тамбова Наталия Макаревич. Одной из тем для обсуждения на заседании стало бесконтактное распространение запрещенных веществ. Наркосбытчики все чаще используют мессенджеры и социальные сети, системы анонимайзеров, а для перевода денежных средств применяют электронные платежи.

Как уточнили в информационном управлении администрации города Тамбова, большую помощь в борьбе с распространением наркотиков в сети Интернет оказывают сотрудники регионального ресурсного центра «КиберДружина», созданного на базе Тамбовского бизнес-колледжа. C начала года они обработали более 7 тысяч страниц пользователей социальных сетей. Десятая часть из них имеет противоправный характер, а 320 контентов содержат прямую пропаганду наркотиков. Данную информацию передали для дальнейшей разработки в УФСБ по Тамбовской области.

В Тюмени планируется «образовательный интенсив» под патронатом Роскомнадзора «Безопасный интернет». Спикерами интенсива станут специалисты РКН, представители IT-сферы, психологи и представители областного центра реабилитации, которые расскажут об основных проблемах подростков, связанных с использованием Интернета, раскроют понятие сетевой гигиены и дадут советы, как родителям найти общий язык с ребенком и отличить молодежные тренды от реальных угроз. «Мероприятие будет полезно всем, кому небезразлична тема безопасности в Сети. Стань киберволонтером и защити себя и близких от угроз в Интернете», – призывают организаторы события.

Как рассказала менеджер проекта «Киберпатруль Тюменской области» Анастасия Попова, мероприятие организовано для тех, кто желает стать киберволонтерами, для волонтеров, которые в дальнейшем смогут работать как с родительской, так и с подростковой аудиторией.

«Сейчас часть наших добровольцев борется с противоправным контентом, несущим в себе угрозу для детей. Мы же хотим, чтобы другая часть волонтеров делилась с родителями информацией о реальных угрозах, существующих в интернете, и о молодежных трендах. В будущем они займутся образовательно-просветительской работой с родителями и детьми на базе образовательных организаций и в рамках городских мероприятий», — добавила она.

В Тюмени, по словам Анастасии Поповой, насчитывается около 200 киберволонтеров. Часть из них регулярно участвует в мероприятиях. Благодаря их деятельности удавалось добиваться закрытия вредоносных сайтов.

В Алтайском крае за счет средств гранта губернатора в сфере молодёжно политики в рамках программы «Молодёжь Алтая» был создан проект #Кибердружина22, который ставит своей целью «борьбу с экстремизмом и идеологией терроризма в молодёжной среде».

Председатель объединенного совета обучающихся АГУ Роман Куранов рассказал @TVkatun24 о проекте «Кибердружина #22»https://t.co/IIl1tOYJ8s — АлтГУ (@altsu_official) November 8, 2019

Руководитель Роман Куранов рассказал о «Выездной школе КИБЕРДРУЖИНА#22». По его словам, это будет правовое просвещение школьников старших классов и в сельской местности. Мероприятие будет проводиться 5 дней, и кибердружинники намереваются посетить за это время пять муниципальных образований Республики Алтай. «Эксперты» кибердружин объяснят детям, что такое экстремизм, отвественность за экстремистскую деятельность…

«…что такое экстремизм, ответственность за экстремистскую деятельность. Именно в социальных сетях. Потому что в последнее время, к сожалению, в наш информационный век у общества появляются такие проблемы, как проявление экстремизма в социальных сетях: различные картинки, мемы и так далее, переделанные религиозные тексты… [Всё это] является достаточно большой глобальной проблемой, поэтому будем наши мероприятия на профилактику направлять».

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РосКомСвобода обнаружила на портале «Центра заключения контрактов» два тендера от данной организации:

1. Изготовление и поставка сувенирной и полиграфической продукции для проведения мероприятия «Выездная школа Кибердружина#22» в рамках гранта Федерального агентства по делам молодёжи для победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году.

Период проведения: 15.11.19 — 15.12.19, начальная цена контракта — 282 720 рублей;

2. Оказание услуг по организации и проведению выездной школы «Кибердружина #22» в рамках гранта Федерального агентства по делам молодёжи для победителей Всероссийского конкурса молодёжных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2019 году.

Период проведения: 14.11.19 — 14.12.19, начальная цена контракта — 130 тысяч рублей.

Во Владивостоке состоится слёт «Киберволонтёры» для молодёжи Приморья, неравнодушной к теме информационной защиты детей. 50 человек, интересующихся темой сетевой безопасности подрастающего поколения, соберутся на площадке Приморского Дома молодёжи для участия в комплексном обучении. Мероприятие проводится при поддержке департамента по делам молодёжи Приморского края – в рамках регионального проекта Социальная активность и федерального проекта «Безопасный Интернет». Программа слёта окажется насыщенной и будет включать в себя различные образовательные компоненты, направленные на повышение уровня знаний в сфере медиабезопасности у тех, кто уже занимается киберволонтёрством, или вступит в ряды Медиабратства в будущем.

Программа слёта очень масштабная. О сетевых преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних и авторской методике расследования таких деяний расскажет лидер Всероссийского движения «Сдай педофила», руководитель НП «Мониторинговый центр по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента» Анна Левченко. Семинар-практикум по теме «IT на службе информационной защиты несовершеннолетних: основы кибербезопасности, системы мониторинга» проведёт генеральный директор АНО «ПравоРоботов», эксперт советов по цифровой экономике при Совете Федерации РФ, Государственной Думе РФ, Общественной палате РФ и других федеральных структурах Никита Куликов. Информацией о трендах новых медиа и классификации интернет-угроз с киберволонтёрами поделится руководитель федерального проекта «Безопасный Интернет» в Приморском крае Майя Шалунова. О деструктивных сектах, экстремистских объединениях и о том, как противодействовать их деятельности в Интернете, расскажет кандидат философских наук, специалист в области исследований проявлений экстремизма в СМИ и Интернет Надежда Олешкевич.

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Как мы видим, на теме «борьбы с сетевыми демонами» повсеместно рождаются квазиобщественные организации с сомнительными целями работы. Мы будем продолжать следить за развитием подобной тенденции.

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