Регионы заводят себе кибердружины

РосКомСвобода продолжает изучать такое явление как «кибердружины», изначально создававшиеся якобы как добровольные организации, затем вдруг получившие благословение сверху, иногда выражающееся в финансовой, а также административной помощи. В ноябре прошлого года у депутатов Госдумы фракции «Единая Россия» появилась идея узаконить уже и так растущие как грибы под патронатом региональных властей «дружины», однако после так называемых «нулевых чтений», прошедших весной текущего года, больше никаких известий об этом законопроекте не было. Тем не менее, отсутствие правового статуса, а также каких бы то ни было полномочий, «кибердружины» продолжают появляться во многих регионах России.

Легализация на местном уровне кибердружины в Мегионе (ХМАО) произошла на основании приказа департамента социальной политики № 135-О «О создании ячеек кибердружин» от 14 февраля 2018 года, хотя соответствующие организации, по словам начальника управления общего образования департамента образования и молодежной политики администрации города Мегиона Алексея Бондаренко, существуют в округе с 2015 года:

«Кибердружины созданы в семи школах города и в Мегионском политехническом колледже (в одном только колледже 25 кибердружинников)».

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Чиновник уверяет, что кибердружины формируются исключительно на добровольной основе из числа педагогов, родительской общественнности и учащихся, которым исполнилось 18 лет. «Причем, молодые люди старше 18 лет могут стать кибердружинниками только с разрешения родителей и при определенных условиях: они должны быть морально устойчивы и обладать достаточной интеллектуальной зрелостью. Но в школах таких кибердружинников – единицы», — заявляет Бондаренко.

Участники кибердружин Мегиона отслеживают правонарушения в интернете и проводят проверку по алгоритмам, заданным в АИС «Поиск» — это автоматизированная информационная система, созданная в нашем округе в целях выявления в интернете противоправного контента.

«Ничего сложного в этом нет, — отмечает чиновник, — просто копируешь ссылку, которую считаешь подозрительной, и через АИС «Поиск» получаешь ответ – запрещенный это контент или разрешенный. О результатах кибердружинники сообщают в отдел взаимодействия с правоохранительными органами администрации города Мегиона, работники которого в свою очередь направляют эту информацию в правоохранительные органы и в прокуратуру. В итоге такие сайты блокируют либо ограничивают к ним доступ».

По его словам, за первый квартал 2019 года при проведении мониторинга мегионскими кибердружинниками были проверены 654 интернет-страницы, содержащие материалы деструктивного характера. Выявлено: 22 страницы с материалами экстремистского и террористического характера (заблокировано 12), 31 страница с материалами, связанными с распространением наркотических и психотропных средств (заблокировано 14) и 53 страницы, содержащие детскую порнографию (24 из них заблокировано).

«Поиск негативного контента – это лишь небольшая часть работы кибердружин, — говорит Бондаренко. — Основная их деятельность направлена на профилактику: детям рассказывают об опасностях, которые подстерегают их в интернете, а родителям – как оградить детей от этих опасностей».

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В июле текущего года в Кузбассе была впервые официально зарегистрирована общественная организация-кибердружина для борьбы с наркотиками. Её назвали «Пика», рассказал журналистам зампредседателя Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Дмитрий Осипов.

«Цель нашей организации – поиск в Интернете нехорошего контента. Сейчас мы сосредоточились на интернет-магазинах, реализующих наркотики. В организации у нас есть две роли. Это операторы, люди, которые осуществляют поиск подозрительных сайтов и дают их на рассмотрение так называемым диспетчерам. Последние проверяют ссылку, смотрят, действительно ли она содержит плохой сайт. Диспетчер специально обучен, взаимодействует с Роскомнадзором, оформляет документы и отправляет запрос на блокировку сайта», – сказал Осипов.

Кроме того, спикер добавил, что сейчас кибердружинники разработали бот для мессенджера Telegram, который самостоятельно ищет подобные интернет-магазины и заносит их в так называемый серый список. Операторы, в свою очередь, проверяют эти ссылки и решают, блокировать их или нет.

«Всего, по данным Роскомнадзора, благодаря нашей работе за полгода были заблокированы более 930 сайтов. Также у нас есть свой интернет-ресурс pika42.ru. На нём каждый желающий может отправить ссылку на любой подозрительный сайт», – пояснил Дмитрий Осипов.

На главной странице сайте публикуется отчёт, согласно которому с помощью «Пики» было заблокировано более 1000 сайтов:

Также, судя по всему, кузбасские кибердружинники собрались действовать на поле МВД, Росмолодёжи и других ведомств, в чьи полномочия входит блокировка запрещённого контента:

Осипов отметил, что в кибердружине 15 активных сотрудников. Впоследствии «Пика» хочет искать не только сайты, где продают наркотики, но и интернет-ресурсы, где злоумышленники ищут новых наркоторговцев, предлагая, в том числе молодёжи, высокооплачиваемую работу. Также кибердружинники намерены создать сайт-игру, принять участие в которой сможет любой житель страны.

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Белгородские власти в августе выложили на сайте госзакупок тендер на «Оказание услуг по организации и проведению ежегодного слета активистов движения Кибердружина». Для данной организации заказывались следующие услуги:

Оказание услуг по нанесению логотипа на внешнее запоминающее устройство стандарта USB. Внешние запоминающие устройства предоставляются Исполнителем.Объем памяти не менее 16 ГБ, порт подключения стандарта – не ниже USB 2.0;

Изготовление наградных бланков (диплом, благодарность).

Стартовая цена — 63 тысячи рублей.

Цель оказываемой услуги: реализация подпрограммы 8 «Патриотическое воспитание граждан Белгородской области» государственной программы «Развитие кадровой политики Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 г. № 530-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области».

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В конце сентября стал известен победитель — ООО «Байсэлл», который смог победить в этом конкурсе с предложенной ценой 40 005 рублей. Примечательно, что его конкурент, Ларинский Олег Игоревич предлагал точно такую же цену.

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В конце августа рязанские полицейские запустили проект «Дружина 21 века», который пополнит новыми кадрами кибердружину. «Это образовательная программа, юношей и девушек научат выявлять незаконный оборот наркотиков, казино и многое другое на просторах интернета», — говорится в пресс-релизе.

Кибердружина была создана в Рязани в 2017 году. «За это время, — утверждается руководством организации, — перехвачено около тысячи ссылок на вредоносные сайты. В 2019 году на межрегиональном слете кибердружина Рязанской области, которая на сегодняшний день насчитывает 7 человек, была признана лучшей в Центральном федеральном округе. Возглавляет ее заместитель председателя молодежного правительства, член Общественного совета при УМВД России по Рязанской области Анна Зотова».

По словам Зотовой, проект направлен на профилактику правонарушений среди молодёжи. Планируется, что подобные отряды будут созданы в каждом муниципалитете области из числа студентов профессиональных образовательных организаций и вузов. Проект предусматривает также патрулирование улиц совместно с сотрудниками полиции.

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Кибердружины будут созданы и в Челябинской области. В конце сентября на выездном заседании антитеррористической комиссии региона это обсуждалось при участии губернатора области Алексея Текслера.

Кибердружины планируют создавать в образовательных учреждениях добровольных кибердружин. На заседании предложили создать на базе вузов и средних специальных учебных заведений региона горячие линии для сбора сведений о вовлеченности детей в противоправную деятельность посредством глобальной сети. Но практика показывает, что для такой работы нужны профессионалы, а не волонтеры.

«Тема выявления деструктивной информации серьезная, это должны делать профессионалы, которые умеют и знают, как найти опасный контент, как проводить профилактику. Создание специального центра и ту работу, которую мы обсудили, откладывать нельзя. Нужно создать экспертную группу с привлечением правоохранителей и спецслужб. Волонтеры не могут быть главными в этом процессе», — подчеркнул Алексей Текслер.

Тем не менее полностью отказываться от кибердружин нельзя, их нужно готовить из числа старшекурсников, желательно из числа IT-специалистов. Глава региона предложил еще раз посмотреть на функционал центра мониторинга социальных сетей, начиная от оснащения и заканчивая психологической работой, и определиться с вопросами финансирования.

«Мы должны сделать так, чтобы практика в нашем регионе стала лучшей в стране. Через месяц примем итоговое решение», — добавил глава региона.

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Согласно отчётам полицейских Югры, в 2019 году к ответственности привлекли десятки экстремистов. Как сообщил начальник Управления МВД России по Югре Василий Романица, в результате взаимодействия с региональной общественной организацией по борьбе с противоправным контентом и просветительской деятельности в интернете «Киберхранители» и межрегиональным молодежным общественным движением «Кибердружина» в 2019 году выявлено и направлено в Управление Роскомнадзора по Тюменской области, Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 176 материалов.

«К 123 информационным ресурсам ограничен доступ. К административной ответственности за распространение в сети «Интернет» материалов, пропагандирующих террористическую и экстремистскую идеологию, привлечено 81 лицо», – сообщил он.

По словам начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Югре Дмитрия Безруких, на основании сведений этих общественных объединений в суд предъявлено 13 заявлений о признании информации запрещенной к распространению (18 интернет-ресурсов), в управление Роскомнадзора направлено 19 обращений о блокировке экстремистских материалов (28 ресурсов). Всего в 2019 году прокуроры направили в суд 82 иска указанной категории по 125 ресурсам, в Роскомнадзор – 125 обращений по 339 ресурсам.

«Действующие в округе кибердружины доказали свою эффективность. Необходимо подготовить решения, направленные на развитие этой деятельности, при этом нужно учитывать положительные практики других регионов», – резюмировала губернатор Югры Наталья Комарова.

«Мы работаем с 2018 года, говорит президент региональной общественной организации «Киберхранители» Ирина Кузнецова, — При копировании материала с сайта, активная ссылка на оригинальный материал обязательна.Среди нас самые разные люди: как студенты, так и взрослые, имеющие собственных детей. В основном, все до 35 лет. Численность колеблется, сейчас нас 15 человек. Обучение волонтеров мы проводим самостоятельно – руководители учат новичков. Кроме того, администрация Сургутского района устраивает для нас мероприятия, где мы обучаем других людей. Например, в начале ноября будет конференция, куда они пригласили экспертов по информационному противодействию экстремизму».

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В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) кибердружины привлекаются к поиску контрафакта. Об этом заявил замглавы региона Аркадий Бессонов, особенное рвение в этом вопросе выявил Ноябрьск. Неравнодушные общественники находят сайты, торгующие сомнительной продукцией и сообщают правоохранителям. Аркадий Бессонов посоветовал всем муниципалитетам Ямала перенять этот положительный опыт.

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Недавно РосКомСвобода сообщала, что в Мурманском арктическом государственном университете был представлен проект «Арктический Киберпатруль», партнёрами которого стали МВД, Роскомнадзор и Министерство образования и науки региона.

Участники проекта будут работать в трёх направлениях: поиск запрещённого контента в интернете, проведение разъяснительной работы с подростками и их родителям, выявление общественных мест с незащищенным доступом в сеть. Чтобы попасть в «патруль», студентам нужно пройти курс лекций и сдать экзамен. Набор будет осуществляться среди добровольцев старше 18 лет.

Перед тем, как приступить к мониторингу Сети, они получат правовые знания и пройдут психолого-педагогическую подготовку по одноименной с проектом образовательной программе МАГУ. Кроме преподавателей вуза лекции им будут читать сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.

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С октября 2019 года в Бурятском государственном университете начнётся подготовка «кибердружин».

«Кибердружины будут иметь разные направления работы. Это -контенты насилия, враждебных идеологий; контенты, связанные с детской порнографией, распространением наркотиков», — говорит руководитель проекта, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики БГУ Владимир Мельников.

Он считает, молодёжь должна уметь распознавать такие опасные явления, их рекламу, скрытые объявления. Дальше проблемой должны заняться правоохранительные органы. По мнению Владимира Мельникова, Интернет-пространство необходимо контролировать. В противном случае существует риск «ухода» молодёжи в т.н. «сумеречную зону» — криминальные субкультуры, экстремистские течения. В результате поколение окажется потерянным. Для предотвращения этого, по мнению Владимира Мельникова, нужно в первую очередь, просвещение молодёжи об угрозах негативного контента.

Желающие смогут проходить обучающие курсы, где им преподадут основы правовых знаний для участия в кибердружинах, обучат методикам распознавания опасного контента. Для этого предполагается активно привлекать учащихся и рабочую молодёжь. Наиболее способные из них и выразившие желание будут приняты в кибердружины.

«Мы создали сейчас программу с дистанционным обучением для школьников, для преподавателей информатики, для студентов нашего факультета. Программа будет запущена уже в октябре», — говорит Владимир Мельников.

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Напомним, правового статуса кибердружины не имеют до сих пор, поэтому если в регионах происходит навязывание создание таких организаций учебным заведениям, а также выделяются какие-то бюджетные средства на их содержание, то это чисто инициатива местных властей. Никто не уполномочивал их на поиск запрещённой информации в интернете, не признавал их экспертами по кибербезопасности, как и ни один вуз не выпускает специалистов в области поиска и экспертизы запрещённой информации с пометкой «лингвист-кибердружинник» или «культуролог-киберказак».

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